Chiều ngày 23-8, trung tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1994, ngụ thôn 7, xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc) về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của lực lượng CSGT.



Nguyễn Văn Bình khi làm việc với công an

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 15-8, Tổ CSGT Công an huyện Ngọc Lặc làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư đèn đỏ thị trấn Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc) đã phát hiện Bùi Ngọc Anh (xã Minh Tiến) điều khiển xe máy biển BKS K5-009.24 không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu. Tổ công tác CSGT đã tạm dừng phương tiện, yêu cầu Bùi Ngọc Anh xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Tuy nhiên, Bùi Ngọc Anh không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và các loại giấy tờ liên quan nên đã bị lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Do xin bỏ qua không được, Nguyễn Văn Bình (là bạn của Bùi Ngọc Anh) đã sử dụng điện thoại di động chụp ảnh tổ công tác, đăng tải hình ảnh lên trang facebook cá nhân của mình với lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cán bộ chiến sĩ CSGT Công an huyện Ngọc Lặc.

Xin xỏ vi phạm giao thông không được, Nguyễn Văn Bình đưa hình ảnh lên trang Facebook với lời lẽ xúc phạm lực lượng CSGT

Công an huyện Ngọc Lặc sau đó đã vào cuộc điều tra và yêu cầu Nguyễn Văn Bình lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Bình đã làm bản tường trình sự việc với cơ quan Công an huyện Ngọc Lặc, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ vào những quy định hiện hành của pháp luật, Công an huyện Ngọc Lặc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Bình.