Chiều 14-8, Sở Giao thông Vận tải TP HCM có công văn khẩn gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương và UBND TP Dĩ An - tỉnh Bình Dương về việc tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa trên Quốc lộ 1 trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16.

Công văn nêu rõ vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 14-8, các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Dương đã tiến hành lắp đặt giải phân cách bê-tông cứng chặn ngang làn ôtô (rộng 8m) trên Quốc lộ 1 tại khu vực gần giao lộ Quốc lộ 1 với đường Lê Trọng Tấn, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (hướng từ An Sương đi Thủ Đức), chỉ để lại làn xe hỗn hợp (rộng trung bình 6m để lưu thông). Đến 14 giờ cùng ngày, đã tiến hành tháo dỡ giải phân cách.

Tuy nhiên, việc triển khai chặn giải phân cách trên tuyến Quốc lộ 1 nhưng chưa trao đổi thống nhất với các cơ quan chức năng của TP HCM đã gây bị động và gây ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1. Trong khi Quốc lộ 1 là đường trục huyết mạch của quốc gia, có lưu lượng phương tiện đông.

Bê tông tỉnh Bình Dương dùng để chắn qua Quốc lộ 1 vào sáng 14-8 gây ùng tắc giao thông

Bên cạnh đó, kể từ ngày 14-8, chốt kiểm dịch tại vị trí cổng KCN Sóng Thần (TP Dĩ An) đã tiến hành dừng và kiểm tra toàn bộ các phương tiện đi vào, kể cả xe có giấy nhận diện (có mã QR) của ngành giao thông cấp, dẫn đến ùn tắc giao thông kéo ra Quốc lộ 1 (khu vực nút giao thông Sóng Thần).

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, việc dừng và kiểm tra này chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 1015/TTg-CN ngày 25-7 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19 và Công văn số 7630/BGTVT-VT ngày 27-7 của Bộ Giao thông Vận tải về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, xe đưa HỎA TỐC 2 đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Công văn số 7820/BGTVT-VT ngày 30-7 về tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương kẹt cứng vào trưa 14-8

Do đó, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đề nghị các đơn vị của tỉnh Bình Dương trao đổi thống nhất phương án với các lực lượng chức năng của TP HCM (Công an TP, Sở Giao thông Vận tải) trước khi triển khai thực hiện các giải pháp liên quan đến tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn từ ranh tỉnh Đồng Nai đến ranh tỉnh Long An), đồng thời không bố trí các chốt kiểm soát dịch nằm trên tuyến Quốc lộ 1 để bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện để lưu thông hàng hóa.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải hàng hoá lưu thông, bố trí làn riêng, không kiểm tra các phương tiện có giấy nhận diện (có mã QR) tại các chốt, trên các tuyến đường, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 1015/TTg-CN.

Được biết, Quốc lộ 1 đoạn từ ranh tỉnh Đồng Nai đến ranh tỉnh Long An đã được Bộ Giao thông vận tải giao UBND TP HCM quản lý tại Quyết định số 2250/QĐ-BGTVT ngày 26-7-2004.



Đến chiều cùng ngày lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương mới di chuyển khối bê tông đi, tạo sự thông thoáng cho Quốc lộ 1

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, trước tình hình các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương tăng liên tục trong những ngày qua nên ngày 14-8, lực lượng chức năng TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã dùng bê-tông làm dải phân cách để chặn ngang Quốc lộ 1, đoạn qua phường An Bình nhằm hạn chế các phương tiện lưu thông và người dân "phá rào" qua quốc lộ. Sự việc này đã khiến các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Sóng Thần hướng về cầu vượt Linh Xuân ùn tắc kéo dài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có hướng điều chỉnh, dùng phương tiện di chuyển những khối bê tông nói trên, tạo sự thông thoáng cho tuyến Quốc lộ.