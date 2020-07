Sáng 8-7, tại Hội nghị giao ban báo chí của UBND tỉnh Đắk Nông, Công an tỉnh này đã cung cấp thông tin về vụ thượng úy Trịnh Đình Nam (cán bộ Công an phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn chết người.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, sau khi vụ tai nạn xảy ra, ngày 22-9-2019, Cơ quan chức năng đã đến gia đình nạn nhân D.Đ.H. để khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân H cương quyết từ chối khám nghiệm tử thi và cam đoan không có thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện về sau. Đồng thời, viết đơn bãi nại đối với thượng úy Trịnh Đình Nam. Do đó, đoàn khám nghiệm không tiến hành khám nghiệm tử thi được.

Ngày 9-12-2019, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Nông có Công văn số 21/CV-TTPY về việc gia đình từ chối giám định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân D.Đ.H. qua hồ sơ.

Ngày 7-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP HCM giám định nguyên nhân chết của nạn nhân D.Đ.H. qua hồ sơ. Ngày 2-3, Phân viện Khoa học hình sự có kết luận: Không đủ cơ sở xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân D.Đ.H. qua hồ sơ.

Do không kết luận được nguyên nhân chết của nạn nhân D.Đ.H. nên không có cơ sở để xử lý hình sự đối với thượng úy Trịnh Đình Nam. Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ TNGT nêu trên; chuyển hồ sơ và các tài liệu liên quan đến Đội CSGT TP Gia Nghĩa để xử lý vi phạm hành chính đối với thượng úy Trịnh Đình Nam theo quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thượng uý Trịnh Đình Nam điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, đi không đúng phần đường dẫn đến tai nạn làm anh H tử vong. Cụ thể, thượng úy Nam điều khiển ô tô gây tai nạn đã vi phạm nồng độ cồn quy định tại điều 8, Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Về dân sự, gia đình nạn nhân đã thống nhất nhận đền bù từ thượng úy Nam số tiền 400 triệu đồng.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 20-9-2019, tại đường Lê Hồng Phong (phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa), thượng úy Trịnh Đình Nam điều khiển xe con trong tình trạng say xỉn, lao lên lề đường, tông vào anh D.Đ.H (31 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Lúc đó, anh H đang thi công đường dây truyền tải điện, đang ngồi nghỉ trên xe máy dựng trên lề đường. Hậu quả, anh H bị thương nặng và tử vong vào ngày 22-9-2019 tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.