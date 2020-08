Nhiều người nghèo phấn khởi bước vào sát khuẩn, bảo đảm an toàn cho chính mình và cho cộng đồng. Anh Nguyễn Minh Trí - trưởng nhóm thiện nguyện Tươi sáng Hội An - cho biết kinh phí mua, lắp đặt máy được quyên góp từ chính người dân TP Hội An.



Hiện nay, ở Hội An có hơn 10 khu cách ly với gần 700 trường hợp F1 cách ly tập trung và 26 trường hợp dương tính. Anh Trí và nhóm bạn đã tình nguyện trực chiến cùng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hội An không kể ngày đêm, chở người dân đến các điểm cách ly tập trung. Những người khác có ôtô cũng tình nguyện chở hàng hóa, nhu yếu phẩm đến phục vụ người bệnh và lực lượng trực gác. Ôtô của anh Đức, Mười, Xê… - những người chuyên làm âm thanh, ánh sáng - thì tự trang bị thiết bị hỗ trợ thành phố và xã, phường thường xuyên đi phát thanh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Còn anh Song Vĩnh Khoa ngoài việc dùng ôtô bán tải hằng ngày chở các suất ăn do gia đình anh tự nấu đến tặng điểm cách ly, còn ra tận điểm giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam để chở giùm hàng hóa bà con từ TP HCM, Đà Nẵng gửi về tặng người dân Phố Hội.

Các thanh niên tình nguyện làm tấm chắn ngăn giọt bắn ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

Rồi khi thấy quà tặng các điểm cách ly chồng chéo, anh đã lập một tài khoản Facebook "Chung tay đẩy lùi Covid" và kêu gọi mọi người phân phối hợp lý, tránh chỗ thừa chỗ thiếu. "Cuộc chiến còn dài. Chúng ta cần phải tiết kiệm" - anh Khoa nêu rõ.

Từ đó, các nhóm thiện nguyện cùng kết nối, phân phối hợp lý các suất ăn đến 21 điểm trên toàn thành phố. Để có được nguồn thực phẩm dồi dào, các cán bộ, viên chức đã cùng xẻ thịt, mổ gà… phân từng suất lớn nhỏ dễ đưa đi. Nhiều mẹ, nhiều chị ở Trà Quế, Cẩm Châu gánh từng gánh rau, bầu bí ở vườn nhà đến quyên góp.

Ông Võ Phước đã hơn 60 tuổi - nhà ở số 98 Ngô Quyền, phường Minh An - cho hay: "Có ở trong khu cách ly mới thấy nghĩa tình ấm áp mà bà con các nơi và chính quyền dành cho chúng tôi. Từ chiếc khẩu trang, đến cân thịt, con gà, tô mì Quảng, cả những thứ nhỏ nhặt như cọng hành, quả chanh… đều có. Nhận những phần quà ấy mà tôi rơm rớm nước mắt".

Tham gia nhận, mang quà hỗ trợ đến trao tận tay các hộ dân nên vợ chồng anh Hồ Công Đình và chị Nguyễn Huỳnh Thị Thanh Huyền đành gửi con cho người thân. Họ còn chung tay bố trí chỗ ở tạm, thực phẩm cho những người lang thang đang kẹt lại ở Hội An, chưa kịp về quê nhà.

Những ngày này, Phố Hội không còn đón khách ghé thăm, phố vắng, quán xá cửa đóng then cài. Nhưng người Hội An không vì thế mà thu mình lại, họ sẵn sàng rộng lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, cùng chung tay dập dịch, chờ một ngày "cơn bão Covid-19" tan.