Nhiều địa phương bị điểm tên

Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tổ chức hồi tháng 1-2020, báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy TP HCM về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP HCM và Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP HCM về công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó trưởng Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TP HCM - đánh giá tình trạng lấn chiếm vỉa hè hoạt động trở lại là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; trong khi đó về mặt quản lý, nhiều quận - huyện không có đề án, phương án quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè; chưa có trường hợp người đứng đầu ở các địa phương nào bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm vì để lòng, lề đường bị lấn chiếm; công tác xử lý các hành vi vi phạm chưa kiên quyết, nhất là ở cấp phường, xã, gây tâm lý so sánh của người dân hoặc tạo sự nghi ngờ có bao che, bảo kê....

Theo số liệu đánh giá từ Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ ở 198 tuyến đường tại TP HCM, năm 2019 có 49 tuyến thông thoáng (chiếm 24,75%), 120 tuyến có chuyển biến (chiếm 60,61%) và 29 tuyến bị đánh giá còn phức tạp (14,65%). Các địa phương bị đánh giá có nhiều hạn chế trong công tác này và cần tăng cường chấn chỉnh gồm các quận 5, 8, Gò Vấp và huyện Bình Chánh.