Xe ôm cua, thùng container rớt trên đường

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 25-8, xe container do nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (thị xã Dĩ An). Khi xe đến ngã tư giao nhau với đường Đặng Văn Mây thì tài xế ôm cua, thùng container bất ngờ rớt xuống đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Thùng container rớt ở khu vực nhiều người qua lại

Khu vực trên có nhiều trường học và công nhân đi làm. Thế nhưng, sáng nay do là chủ nhật nên ít người lưu thông qua lại khu vực này so với ngày thường