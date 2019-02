Việt Nam bàn bạc rất sát với Mỹ-Triều về phương án bảo đảm an ninh Thượng đỉnh Mỹ-Triều

22/02/2019 08:51

Trao đổi với báo chí chiều 21-2 về công tác chuẩn bị của Việt Nam cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai từ ngày 27 đến 28-2 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết tới lúc nayg đã có tới 2.600 phóng viên quốc tế đăng ký đến Việt Nam. Theo Thứ trưởng Trung, đây sẽ là cơ hội để đưa hình ảnh Việt Nam ra khắp thế giới và họ cũng là người chứng kiến tận mắt thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam.



Phóng viên tập trung tại sân bay Nội Bài trước giờ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội tháng 11-2017

Theo thứ trưởng Lê Hoài Trung, so với lần tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tại Singapore, lần này, thời gian để Việt Nam chuẩn bị cho hội nghị rất ngắn. Singapore có gần hai tháng, trong khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai này, kể từ thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính thức địa điểm tổ chức tại Việt Nam là ngày 6-2, nêu địa điểm là tại Hà Nội ngày 8-2. Việt Nam có chưa đến 20 ngày để chuẩn bị. Trong khi đó, công tác chuẩn bị gồm rất nhiều nội dung, đó là an ninh, lễ tân, hậu cần và công tác thông tin báo chí.

Cho đến nay, có thể nói về cơ bản các công việc chuẩn bị đã triển khai theo đúng tiến độ và hai nước Mỹ-Triều Tiên đều đánh giá cao, cảm ơn công tác chuẩn bị của Việt Nam. Cụ thể các lĩnh vực an ninh, lễ tân đã được Việt Nam bàn bạc rất sát với hai nước Mỹ - Triều Tiên để có phương án cụ thể, đặc biệt là về an ninh có nhiều phương án khác nhau về bảo vệ, chống cháy nổ, các phương án dự phòng, phương án đảm bảo an ninh trong di chuyển, an ninh, an toàn mạng internet… Rất nhiều khâu công việc đã được triển khai. Về lễ tân cũng vậy, từ địa điểm họp, khách sạn nơi ở, lễ tân đưa đón trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Mật vụ, an ninh Mỹ được triển khai trong lần đón Tổng thống Donald Trump tháng 11-2017

Về công tác thông tin báo chí, Việt Nam đã chuẩn bị tốt hạ tầng cho Trung tâm báo chí, triển khai đăng ký phóng viên, tạo điều kiện cho phóng viên quốc tế vào Việt Nam tác nghiệp, triển khai hệ thống thông tin mạng để có thể đưa thông tin sớm và nhanh tới phóng viên báo chí nước ngoài. Cho đến nay cơ bản đạt tiến độ đề ra, được hai nước đánh giá cao.

