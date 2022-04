Covid-19 có thể sớm thành bệnh lưu hành

GS-TS Phan Trọng Lân cho biết WHO nhận định dịch Covid-19 sẽ không biến mất hoàn toàn, có thể sớm trở thành bệnh lưu hành, đồng nghĩa với việc tỉ lệ người dân có kháng thể cao nhờ được tiêm chủng hoặc do đã nhiễm bệnh, số ca mắc mới tăng ở mức ổn định. Với nhận định đó, WHO khuyến khích các quốc gia thực hiện những biện pháp chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững. Ngoài ra, WHO cũng đang thảo luận về các tiêu chí đánh giá và thời điểm có thể tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.