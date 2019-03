02/03/2019 08:10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như vậy tại phiên họp Chính phủ tháng 2-2019 vào sáng 1-3.



Thành công có đóng góp lớn từ người dân

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam có thời gian rất ngắn để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, tổ chức tại Hà Nội nhưng đã thực hiện rất tốt, chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối. "Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi lên máy bay đã rất cảm ơn Việt Nam" - Thủ tướng nói.

Việc Việt Nam nỗ lực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho hội nghị đã thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Đồng thời thể hiện là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, là dịp tạo bước tiến mới trong quan hệ với Mỹ và Triều Tiên.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá Việt Nam đã quảng bá ra thế giới hình ảnh một đất nước yêu chuộng hòa bình, đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đó là một đất nước với nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú, con người thân thiện, mến khách. Mặc dù 2 nước Mỹ, Triều Tiên chưa ký được thỏa thuận nhưng đây là dịp hướng tới kết quả tích cực trong tương lai, trong việc thúc đẩy hòa bình tại bán đảo Triều Tiên.

Trả lời báo chí tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định việc sắp xếp lịch trình để phù hợp với cả Mỹ và Triều Tiên là điều "không dễ dàng" nhưng Việt Nam đã làm rất tốt công tác này. Người dân cũng chào đón sự kiện với niềm hân hoan. Sự thành công trong công tác tổ chức có đóng góp rất lớn của người dân.

Quán bún chả nổi tiếng của Hà Nội đắt khách dịp hội nghị thượng đỉnh Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Mai Tiến Dũng cũng khẳng định đây là cơ hội tuyệt vời với Việt Nam trên nhiều phương diện, khẳng định vai trò của nước chủ nhà.

Chia sẻ về khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, nhìn nhận thời gian chuẩn bị rất gấp gáp, không chủ động được lịch của phái đoàn 2 nước và tiềm lực của chúng ta chưa phải là tốt. Việt Nam phụ thuộc vào hoạt động của lãnh đạo 2 nước để triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh. Dù vậy, lực lượng chức năng đã cố gắng làm tốt công tác tổ chức nói chung, trong đó có công tác an ninh.

"Kinh phí không nhiều"

Về kinh phí tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết chưa có thống kê cụ thể nhưng ông nhận định "kinh phí không nhiều".

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói nhiều hơn về mặt được của Việt Nam sau sự kiện này và nhấn mạnh "có nhiều thứ được chúng ta có thể nhìn thấy nhưng có những thứ không đo đếm ngay được". Trong đó, lớn nhất mà Việt Nam có được sau sự kiện này là vị thế, sự tin tưởng của các nước trên thế giới, là sự khẳng định Việt Nam đủ điều kiện, kinh nghiệm để tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế. Và hơn hết, Việt Nam là điểm đến của hòa bình, hữu nghị.

Đặc biệt, hội nghị thượng đỉnh là cơ hội vàng cho du lịch. Bởi vậy, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các bộ ngành khác cùng TP Hà Nội đã "chớp lấy thời cơ", tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh Hà Nội là thành phố vì hòa bình.

"Từ con người đến ẩm thực, các danh lam thắng cảnh đều nhận được sự quan tâm của nhiều hãng truyền hình, thông tấn quốc tế" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh và cho biết có hơn 3,1 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019, riêng tháng 2 có gần 1,6 triệu lượt khách.

Công tác tổ chức chuyên nghiệp Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Akira Kawasaki, từ tổ chức phi lợi nhuận Peace Boat (trụ sở Nhật Bản), khẳng định nước chủ nhà đã tổ chức hội nghị lần này rất tốt. "Tôi đã có mặt tại Singapore khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 1 diễn ra. Vì thế, tôi biết việc tổ chức một sự kiện như vậy là rất vất vả và phức tạp. Chính phủ Việt Nam đã tổ chức rất tốt và điều này thật tuyệt vời. Công tác an ninh được bảo đảm một cách hoàn hảo" - ông Kawasaki nhận xét. Phóng viên Lee Min-hyung, từ The Korea Times (Hàn Quốc), nhận định Việt Nam chuẩn bị và tổ chức "rất bài bản và chuyên nghiệp"; từ khâu an ninh, hậu cần đến tạo điều kiện tác nghiệp thuận lợi cho gần 3.000 phóng viên. Làm được điều này trong quãng thời gian eo hẹp, theo anh Lee, là rất ấn tượng. Còn phóng viên Rudy, hãng thông tấn Reuters (Anh), cho biết công tác tổ chức "nhìn chung là rất tốt" và anh không gặp bất tiện nào trong suốt thời gian tác nghiệp, kể cả vấn đề ăn uống vì "mọi thứ đã có sẵn". Trang tin The Wire (Ấn Độ) đề cao vai trò của Việt Nam trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức hội nghị. Ngoài công tác chuẩn bị và tổ chức tốt hội nghị, Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế chú ý vì những thành tựu kinh tế được nhắc đến trong thời gian gần đây. Cao Lực

Minh Chiến - Thế Dũng