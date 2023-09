Ngày 28-9, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử phạt hành chính đối với chị N.P.T. (32 tuổi; trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) về hành vi "Vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử".

Công an làm việc với chị N.P.T.

Trước đó, ngày 26-9, Công an quận Hai Bà Trưng nhận tin trình báo của anh D.H.G. (33 tuổi; trú phường Minh Khai; chồng chị T.) về việc vợ và con trai 3 tuổi bị bắt cóc. Đối tượng nhắn tin bằng Zalo của vợ anh G. với nội dung "chuẩn bị 10 tỉ chuộc vợ con, mày báo công an tao giết cả 2 rồi tự tử".

Do lo sợ, anh G. đã gọi lại nhiều cuộc nhưng đầu dây bên kia không nghe máy, sau đó anh G. lại nhận được tin nhắn với nội dung "chuyển tiền vào tài khoản vợ mày, tao nhận được sẽ thả người. Tao nhắc lại, báo công an tao giết cả".

Công an quận Hai Bà Trưng sau đó đã báo cáo Công an TP Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, ngay lập tức chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Những dòng tin nhắn của người vợ nhắn cho người chồng.

Sau 2 giờ nhận tin báo, Công an TP Hà Nội phát hiện vợ và con anh G. không bị bắt cóc mà đang chờ khám bệnh tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

Tại cơ quan công an, chị N.P.T. thừa nhận mình là người đã nhắn những dòng tin nhắn trên cho chồng. Mục đích chị T. đưa ra là "muốn thử thách tình cảm, phản ứng của chồng"...

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác. Ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.