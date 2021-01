Sáng 13-1, liên quan đến vụ 2 cháu bé bị bỏ rơi giữa trời lạnh trên bờ đê ở xã Lê Lợi (huyện Thường Tín, TP Hà Nội), trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Lê Lợi cho biết đã cử cán bộ đến UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để xác minh thêm các thông tin liên quan của các cháu.

2 cháu hiện đang được người dân tạm thời nuôi dưỡng

Theo vị lãnh đạo xã Lê Lợi, trong ngày 11-1, đã có người đến trụ sở UBND xã tự nhận là người thân của hai cháu bé bị bỏ rơi, người này xuất trình giấy tờ tùy thân và giới thiệu là bác của 2 cháu. Người này cũng mang theo giấy khai sinh bản sao của 2 cháu do UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cấp. Trong giấy khai sinh ghi rõ cháu nữ sinh năm 2016 tên là Q.A. và cháu nam sinh năm 2018 tên N..

Còn theo thông tin từ UBND phường Yên Phụ, 2 cháu bé này là con của chị B.Q.L. (SN 1985, từng sinh sống ở địa phương, hiện đã mất).

Tháng 5-2006, chị L. kết hôn cùng anh Đ.M.C. (38 tuổi, ở Phúc Xá, quận Ba Đình. Họ có con tên G.,14 tuổi). Sau thời gian chung sống, 2 người này ly thân. Sau đó, chị L. sinh thêm cháu Q.A. và N..

Do mắc bệnh hiểm nghèo, chị L. đã ủy quyền cho bố đẻ mình là ông Bùi Mạnh Đ. làm thủ tục khai sinh cho các cháu. Ông Đ. khai sinh cho hai cháu theo giấy chứng sinh nhưng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, hộ khẩu thường trú của bố 2 đứa trẻ. Bản thân mẹ các bé cũng không xác định được bố ruột của đứa trẻ là ai.

Tháng 6-2020, UBND phường Yên Phụ có văn bản gửi Công an quận Ba Đình, đề nghị xác minh nơi thường trú của anh C., nhưng công an trả lời không có nhân khẩu nào tên Đ.M.C. thường trú và sinh sống tại phường Phúc Xá.

Đến cuối tháng 6-2020, chị L. qua đời, UBND phường Yên Phụ đề xuất hướng đăng ký giấy khai sinh cho 2 cháu bằng cách phần ghi thông tin người bố căn cứ vào đăng ký kết hôn của chị L. và anh C.. Còn phần cư trú của người bố bỏ trống do không có kết quả xác minh. Họ, quê quán của 2 cháu lấy theo họ, quê quán của mẹ. Phần cư trú của người mẹ ghi: Đã chết.

Về vấn đề trong giấy khai sinh của 2 cháu để tên anh C. trong phần thông tin người bố, cán bộ tư pháp phường Yên Phụ cho biết trên thủ tục pháp lý, anh C. và chị L. vẫn trong thời điểm hôn nhân, chưa ly hôn.

Tuy nhiên, anh C. không cho 2 cháu nhập khẩu về gia đình mình do không phải con đẻ. 2 cháu bé sau đó về ở với mẹ và ông ngoại trên đường An Dương, phường Yên Phụ. Sau khi người mẹ qua đời, 2 cháu ở với ông ngoại. Do ông ngoại đã già yếu, không có đủ điều kiện chăm sóc, nên đến tháng 9-2020, đã mang 2 cháu qua chùa An Định (chùa Dành) ở Thường Tín gửi nuôi.

Sau khi ông ngoại qua đời, chính quyền đã vận động người anh cùng cha khác mẹ của chị L. là ông V. đón 2 cháu về nhà sinh sống, song cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên người này không thể nhận nuôi.

Còn bà Lê Thị Bích, người phát hiện 2 cháu bé bị bỏ rơi, cho biết gia đình bà có nguyện vọng nhận nuôi dưỡng 2 cháu, hiện 2 cháu cứ gặp người lạ là khóc nên gia đình phải hạn chế tối đa việc để người ngoài gặp các cháu.

Hiện chính quyền địa phương mới chỉ tạm thời giao các cháu cho bà Bích chăm sóc, nuôi dưỡng, còn các vấn đề liên quan đang được cơ quan công an làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.