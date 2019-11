Chị T.T.B. (người nằm; trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có chồng là ông C.T.D mất tích ở Anh, ngã khụy khi nghe tin 39 người chết đều là người Việt

Tối ngày 7-11, sau Bộ Công an có thông báo chính thức 39 nạn nhân chết trong thùng xe container ở Anh đều là người Việt, theo ghi nhận nhanh của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh người thân đều rơi vào tâm trạng đau đớn. Hi vọng mong manh về sự sống xót của người thân dường như đã tắt.

Tại nhà anh C.T.D. (trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) mất liên lạc nhiều ngay nay khi trên đường sang Anh không khí nặng nề. Hàng chục người thân có mặt để động viên chị T.T.B., vợ anh D.. "Cơ quan chức năng chính thức công bố 39 nạn nhân đều là người Việt. Trước đó, gia đình tôi cũng nhận được điện thoại từ cảnh sát Anh thông báo chồng tôi nghi là một trong những nạn nhân gặp nạn ở Anh. Chồng tôi chắc đã mất rồi" - chị B. nghẹn ngào.

Tại nhà chị B., hiện gia đình đã lập bàn thờ cho anh D.. "Em tôi chắc đã mất rồi, giờ chỉ mong sớm được hỗ trợ đưa thi thể về nước" - một người thân anh D. chia sẽ.

Rất đông người thân có mặt tại nhà anh C.T.D. vào tối ngày 7-11

Cách nhà anh D. không xa, tại nhà chị T.T.G. có chồng là anh C.H.T. mất liện lạc nhiều ngày khi sang Anh cũng có rất nhiều người thân. Họ tập trung để nghe thông tin và chia buồn với gia đình khi thông tin chính thức cho biết các nạn nhân đều là người Việt. Ngồi thẩn thờ ôm đứa con nhỏ 11 tháng tuổi trên giường, chị G. đau đớn: "Cách đây 2 ngày có nhận được điện thoại từ Anh về, tối nay lại nghe công bố toàn là người Việt tôi tin chắc chồng tôi gặp nạn rồi...".

Tại Hà Tĩnh, tối ngày 7-11, sau khi nghe tin công bố 39 ngươi gặp nạn trong thùng xe container ở Anh là người Việt, người thân, làng xóm cũng tập trung rất đông tại nhà ông N.Đ.G., xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, có con là anh N.Đ.L. mất liên lạc nhiều ngày nay tại Anh để chia sẻ. "Giờ tôi không muốn nói gì cả, mọi việc chúng tôi đã xác định rồi, hiện nguyện vọng của gia đình là mong đưa thi thể cháu về nước" - ông G. đau buồn nói.

Nhiều gia đình ở Nghệ An lo lắng khi nghe công bố tất cả các nạn nhân đều là người Việt Nam.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh gồm 31 nam, 8 nữ. Tối ngày 7-11, Bộ Công an cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20 giờ ngày 7-11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23-10 vừa qua đều là người Việt Nam. 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Được biết, tính đến ngày 7-11, tại Nghệ An có 21 gia đình trình báo có người thân mất liên lạc khi sang Anh. Tại Hà Tĩnh, theo cơ quan chức năng, có 10 gia đình trình báo có người thân liên lạc. Hiện nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh có người thân mất tích ở Anh đã lập bàn thờ tạm cho người thân. Tại hai địa phương này chính quyền đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ các gia đình nạn nhân đưa thi thể về khi đã xác định được danh tính.