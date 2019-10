Nhiều gia đình tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh rất lo lắng khi người thân của họ sang Anh đã nhiều ngày không có tin tức. Nguyện vọng thiết tha của các gia đình là sớm nhận được thông tin chính thức về số phận của người thân.



Môi giới trả tiền cho gia đình, tắt liên lạc

Ngày 31-10, ông L.M.T (trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có con trai là anh L.V.H, đã lên đường sang Anh nhưng mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, ông T. cho biết: "Gia đình tôi hết sức hoang mang. Sau khi gia đình báo có con mất tích, chính quyền địa phương đã nhiều lần đến thăm hỏi, động viên. Các cơ quan chức năng cũng đã đến lấy mẫu máu, tôi mong sớm có thông tin chính thức để biết con mình còn sống hay đã mất".

Tại xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, theo thông tin từ gia đình chị T.T.N (SN 2000) trình báo, chị N. đã mất liên lạc với gia đình nhiều ngày nay khi đang trên đường sang Anh. Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, cho biết xã có nhận được thông tin trình báo việc chị N. mất liên lạc nhiều ngày, chính quyền xã đã đến thăm hỏi động viên. Người thân có thông tin khi nghe chị N. mất tích, người môi giới đã đến trả lại cho gia đình số tiền phí đưa đi rồi sau đó tắt điện thoại, không liên lạc được. Để được sang Anh, gia đình chị N. đã đưa cho các đối tượng môi giới trên 1 tỉ đồng.

Các gia đình ở Nghệ An có người thân mất tích lo lắng ngóng chờ tin tức

Thêm nhiều gia đình trình báo mất liên lạc với người thân

Ở Nghệ An, theo các cơ quan chức năng, tính đến ngày 31-10, đã có 21 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trên đường sang Anh. Các gia đình này phần lớn ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và TP Vinh, thị xã Cửa Lò... Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết hiện các cơ quan chức năng đang chờ thông tin từ phía Anh nên chưa có cơ sở để khẳng định những trường hợp này có liên quan đến vụ 39 người chết ở Anh hay không. Trong lúc đó, chiều 31-10, ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An, cho biết đơn vị này đang triển khai các công việc cần thiết để hỗ trợ một cách tốt nhất đối với những gia đình có trình báo người thân mất liên lạc ở Anh.

Trước đó, ngày 30-10, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tính đến ngày 31-10, theo trình báo của người dân, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang Anh. Cụ thể, huyện Can Lộc có 8 trường hợp; huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh, mỗi địa phương có 1 trường hợp. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của người thân của các gia đình có trình báo người thân mất tích để gửi sang Anh phục vụ khâu xác định danh tính các nạn nhân.