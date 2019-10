Sáng nay 26-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi nhận được thông tin liên quan đến thông tin nghi có người Việt Nam là nạn nhân vụ phát hiện 39 thi thể chết cóng trong container ở Anh, sáng cùng ngày 26-10, đoàn công tác của huyện và công an đã tới gia đình chị P.T.Tr.M. ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, để xác minh lại thông tin, thăm hỏi gia đình.

Nhiều người thân có mặt tại nhà ông T. trú thị trấn Nghèn để hỏi thăm thông tin về chị M.

Qua xác minh ban đầu, theo ông Cường, trường hợp này có thể là nạn nhân. Ngoài ra cũng theo ông Cường, hiện tại huyện Can Lộc đang tiến hành xác minh một số trường hợp khác nghi là nạn nhân của vụ 39 người tử vong trong container ở Anh.



Sáng cùng ngày 26-10, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại nhà ông P.V.T. (55 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), người có làm đơn trình báo với chính quyền rằng ông có người con gái tên là P.T.Tr.M. (26 tuổi) nghi là nạn nhân tử vong ở Anh. Tại nhà ông T. có rất nhiều người thân có mặt để thăm hỏi, động viên. Không khí trong gia đình nặng khá nặng nề, người thân trong gia đình tránh tiếp xúc với người lạ.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, sáng cùng ngày trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho hay đang yêu cầu công an xác minh thông tin cho rằng có một số người ở địa phương này là nạn nhân trong vụ 39 người tử vong trong thùng container ở Anh.

* Trước đó, khuya ngày 25-10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo báo chí về vụ phát hiện 39 thi thể người nhập cư ở Anh đang gây rúng động dư luận.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, Bộ Ngoại giao đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục Lãnh sự làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của Anh và Việt Nam thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết sáng 25-10 (giờ địa phương), đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán đã nhận được cuộc gọi của 3 gia đình từ Hà Tĩnh đề nghị giúp tìm hiểu thông tin, do người thân của họ mất tích trùng với thời gian xảy ra vụ 39 người chết tại Anh.

Đại sứ quán Việt Nam tại London đã gửi các thông tin do các gia đình cung cấp đến cảnh sát Essex, đồng thời liên hệ với các cơ quan chức năng của nước chủ nhà như Cơ quan Phòng chống Tội phạm, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Ngoại giao đoàn, đề nghị phối hợp, giúp đỡ và đề xuất có buổi làm việc trực tiếp với cảnh sát Essex.

Tính đến cuối giờ làm việc chiều 25-10, Đại sứ quán chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía Anh xác nhận việc có người Việt Nam trong số 39 nạn nhân nói trên hay không. Hiện Đại sứ quán vẫn tiếp tục bám sát, liên lạc chặt chẽ với phía Anh nhằm đẩy nhanh tiến trình điều tra. Phía cảnh sát Anh đã tiếp nhận các thông tin này và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam nếu có thông tin xác thực liên quan.