Ngày 28-9, Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Ngô Thị Ðiều, Chủ tịch HÐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh (Bình Ðịnh) để điều tra về tội trốn thuế. Các lệnh, quyết định đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.



Theo điều tra ban đầu, sau khi nữ doanh nhân Ngô Thị Ðiều trúng đấu giá sỉ 262 lô đất ở khu đô thị Nam Tuy Hòa (Phú Yên), được miễn giảm 5% so với mức trúng đấu giá - tương đương 8 tỉ đồng, bà đã thực hiện nghĩa vụ tài chính là chỉ nộp 154,4 tỉ đồng. Từ tháng 8-2017 đến tháng 9-2020, bà Ðiều đã chuyển nhượng 259 lô trong tổng số 262 lô đất nền mà bà đã trúng đấu giá sỉ, với tổng số tiền gần 320,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, bà Ðiều chỉ ghi trên hợp đồng tổng giá trị chuyển nhượng là gần 157,2 tỉ đồng, nhằm giảm số tiền thuế phải nộp. Từ đó đã gây thất thu số tiền thuế khi chuyển nhượng bất động sản trên 2 tỉ đồng.

Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Ðiều. (Ảnh do Công an cung cấp)

Liên quan đến việc bán sỉ 262 lô đất này, trước đó, ngày 4-6, Báo Người Lao Ðộng đã đưa tin Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên và bà Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, cùng tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ðến ngày 24-8, Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm rời khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Ngọc Duy - Cục phó Cục Thuế; Ngô Quang Phú - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Mai Hắc Lợi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên cùng tội danh trên.

Theo Cơ quan CSÐT, cuối năm 2016, tỉnh Phú Yên khởi công dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Tuy Hòa trên diện tích hơn 38 ha đất. Tỉnh đầu tư gần 319 tỉ đồng để làm hạ tầng, phân thành 458 lô đất nền, trong đó có 262 lô nhà ở liền kề, còn lại là các lô biệt thự, rồi bán đấu giá. Trong đó, 262 lô đất nhà ở liền kề được đấu giá sỉ. Tham gia đấu giá sỉ 262 lô đất nền có 3 doanh nghiệp, cá nhân nhưng cả 3 đều không đủ điều kiện theo quy định của Luật Ðầu tư, Luật Nhà ở. Tuy nhiên, cuối cùng Hội đồng Đấu giá vẫn để doanh nghiệp của bà Ðiều trúng đấu giá hơn 162 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm chỉ 1,6 tỉ đồng.

Thế nhưng, đó cũng chưa phải là số tiền mà tỉnh Phú Yên thu được. Ngay sau khi công ty bà Ðiều trúng đấu giá, tỉnh Phú Yên còn ban hành quyết định hỗ trợ 5% trên tổng giá trị khu đất đưa ra đấu giá với số tiền 8 tỉ đồng, nên doanh nghiệp trúng đấu giá chỉ nộp vào ngân sách nhà nước 154,4 tỉ đồng. Việc hỗ trợ này của tỉnh Phú Yên được xác định là sai quy định pháp luật.