Vụ án tại VN Pharma: 12 bị cáo bị đề nghị truy tố tội buôn thuốc giả

08/05/2019 23:27

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất điều tra bổ sung và đề nghị VKSND Tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma. Theo đó, 12 người đều bị đề nghị truy tố về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", theo khoản 2 điều 157 Bộ Luật Hình sự 1999, có khung hình phạt từ 5 đến 12 năm tù.



Đặc biệt nghiêm trọng

Theo kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, CQĐT đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đến nay có đủ cơ sở xác định, việc giao dịch, mua bán 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg Caplet được thực hiện qua nhiều công đoạn với sự tham gia của nhiều người. Trong đó, trách nhiệm chính là Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (thứ 2 từ phải sang) tại phiên tòa phúc thẩm Ảnh: PHẠM DŨNG

Hùng là người có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, biết rõ các quy định trong việc nhập khẩu thuốc nhưng đã cố tình thực hiện các việc vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Hùng đã móc nối với Võ Mạnh Cường nhập khẩu thuốc không có đủ các giấy tờ hợp pháp và chỉ đạo các bị can khác làm giả hồ sơ, chứng từ, tài liệu để thực hiện hành vi buôn bán, nhập khẩu lô thuốc H-Capita kém chất lượng về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Các bị can khác trong vụ án với vai trò là người thực hiện và giúp sức đã tích cực tiếp nhận ý chí và sự chỉ đạo của Hùng và Cường nhằm thực hiện trót lọt việc mua bán, nhập khẩu lô thuốc trên.

Cũng theo KLĐT, vụ án nêu trên có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên lĩnh vực dược phẩm, y tế, liên quan trực tiếp đến tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân. Sau khi vụ án được khởi tố, các bị can đã tìm cách đối phó, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, gây khó khăn, cản trở hoạt động điều tra. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chưa làm rõ trách nhiệm Cục Quản lý Dược

Trước đó, ngày 30-10-2017, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm mà TAND TP HCM đã tuyên trong vụ án trên.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định các bị cáo đều nhận thức được rằng việc làm giả hồ sơ, con dấu và các tài liệu khác để nhập khẩu lô thuốc H-Capita 500 mg Caplet là hành vi trái pháp luật, y đức. Các bị cáo đã thỏa thuận mua bán, làm đơn đặt hàng, thiết lập hồ sơ xin phép nhập khẩu lô thuốc, chuẩn bị bán hàng thông qua đấu thầu, chỉ định trước tiền hoa hồng cho các bác sĩ… đến khi làm thủ tục thông quan là để bán hàng giả nhằm thu lợi bất chính, bất chấp hậu quả.

Cấp phúc thẩm cho rằng đủ cơ sở xác định lô thuốc H-Capita 500 mg Caplet là thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, kiểm nghiệm. Lô thuốc được hợp thức hóa từ thuốc giả sang thuốc có nguồn gốc bằng việc chuyển đi từ nơi nào đó sang Ấn Độ, Singapore về Việt Nam rồi nâng khống giá thuốc bán cho người bệnh. Trong các phiên tòa, Võ Mạnh Cường thừa nhận không biết nguồn gốc các lô thuốc này.

Các bị cáo đồng phạm biết cấp trên của mình có hành vi buôn bán, nhập khẩu thuốc không rõ nguồn gốc nhưng vẫn tiếp tay cho sai phạm. Do đó, tòa sơ thẩm xử phạt 9 bị cáo 2 tội danh "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và "Buôn lậu" là bỏ lọt tội phạm, chưa đúng người đúng tội.

Ngoài ra, ông Phan Xuân Thiện (Phó Tổng Giám đốc VN Pharma) là người giới thiệu cho Hoàng Trúc Vy (nhân viên VN Pharma) thuê dược sĩ Phạm Văn Đông viết hồ sơ kỹ thuật thuốc. Ông Thiện biết rõ xuất xứ lô thuốc và biết rõ con dấu Helix Canada là dấu giả đã có ở VN Pharma từ trước nhưng vẫn để mặc cho bị cáo Hùng và cấp dưới thực hiện hành vi sai phạm là có dấu hiệu che giấu, không tố giác tội phạm. Bà Vy đã biết việc làm giả hồ sơ để nhập thuốc nhưng vẫn tiếp sức cho Hùng để thực hiện hành vi nên là đồng phạm tích cực.

TAND Cấp cao tại TP HCM còn yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế khi để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc duyệt hồ sơ, cấp phép nhập khẩu thuốc cho VN Pharma.

Chưa rõ có chi "hoa hồng" cho bác sĩ hay không Theo KLĐT bổ sung, qua quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra đã thực hiện theo các yêu cầu điều tra của TAND Cấp cao tại TP HCM và VKSND Tối cao, bảo đảm trình tự thủ tục theo quy định pháp luật; đồng thời làm rõ có hay không việc chi "hoa hồng" cho các bác sĩ... Tuy nhiên, những nội dung này không ảnh hưởng đến việc kết luận hành vi phạm tội của các bị can trong việc buôn bán, nhập khẩu lô hàng 9.300 hộp thuốc H-Capita.

NGUYỄN HƯỞNG - PHẠM DŨNG