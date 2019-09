Ngày 12-9, bà Trần Lan Viên (vợ Trần Ngọc An - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên) - nơi Bộ Công an mới triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn và bắt giữ nhiều đối tượng người Trung Quốc - đã trần tình về việc bắt giữ của Bộ Công an.



Cấm người lai vãng

Theo bà Trần Lan Viên, nhiều năm nay hai vợ chồng bà thường qua lại bên Lào để kinh doanh. Đầu năm 2019, vợ chồng bà quen một người đàn ông Việt Nam, chuyên phiên dịch cho người nước ngoài. Qua đó, vợ chồng bà nhờ người này giới thiệu để tìm đường xuất khẩu gỗ của công ty sang Trung Quốc.

Ít lâu sau, có một nhóm người Trung Quốc đến đặt vấn đề hợp tác làm ăn. Những người này cũng muốn lập một "phòng thí nghiệm" pha chế hóa chất để sấy, ép gỗ tại xưởng của gia đình bà tại khu làng nghề (thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum). Cùng với đó, nhóm người trên yêu cầu vợ chồng bà phải dùng tôn vây kín một phần xưởng (rộng hơn 50 m2) để họ đặt máy móc làm "phòng thí nghiệm" và bảo lãnh cho những người làm việc tại xưởng với cơ quan chức năng địa phương. Ngoài ra, vợ chồng bà phải bảo đảm hệ thống thoát nước, hầm chứa để khi thực hiện thí nghiệm nước thải không thoát ra môi trường. Bên ngoài gắn các tấm biển "Dự án phân bón hữu cơ vi sinh - NPK và gỗ ghép, gỗ ép - Phòng thí nghiệm mẫu… Không phận sự, cấm vào".

"Họ nói rằng địa phương là vùng có nguyên liệu dồi dào nên phải mở cơ sở chế tác ván ép, phân hữu cơ. Do cũng muốn bán được hàng nên chúng tôi đã cho họ mượn kho và làm theo những đề nghị từ phía họ. Toàn bộ chi phí hết 200 triệu đồng, những người này nói khi nào xong sẽ thanh toán lại" - bà Viên nói.

Cũng theo bà Viên, sau khi thỏa thuận xong, nhóm người cho 3 xe container chở máy móc đến được khoảng 14 ngày thì bị Bộ Công an bắt. Bà không hề biết việc họ thuê để sản xuất ma túy. May mắn là lực lượng công an sớm triệt phá đường dây sản xuất ma túy này.

Theo nhiều người dân gần hiện trường, các đối tượng người Trung Quốc đến lưu trú để sản xuất ma túy rất ít giao lưu với những người dân xung quanh. Chỉ riêng có một người đàn ông thỉnh thoảng ra ngoài chơi cờ với những người dân gần đó.

Xưởng sản xuất hóa chất để cung cấp cho các cơ sở sản xuất ma túy vừa bị triệt phá ở tỉnh Kon Tum. Ảnh: HOÀNG THANH

Đưa hóa chất từ Trung Quốc sang

Liên quan đến vụ phá đường dây ma túy trên, sáng 6-8, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bất ngờ kiểm tra khu nhà kho chứa đá chẻ do người Trung Quốc thuê tại khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Lực lượng chức năng đã thu giữ 286 thùng phuy, mỗi thùng 200 lít chứa hóa chất; hơn 400 bao, mỗi bao 200 kg bột nguyên liệu để chế biến ma túy cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ việc chế biến ma túy. Toàn bộ tang vật này được bàn giao cho Cục CSĐT tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra.

Lực lượng công an đã bắt 6 người Trung Quốc đang giả làm thợ đá để trông giữ kho hóa chất. Theo một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định, hóa chất dùng để sản xuất ma túy trên được các đối tượng vận chuyển bằng đường bộ từ Trung Quốc sang. Đây cũng là nơi trung chuyển cho các cơ sở sản xuất ma túy tại nhiều tỉnh, thành trong nước do người Trung Quốc cầm đầu vừa được Bộ Công an triệt phá. Hóa chất này được nhóm đối tượng người Trung Quốc dùng để sản xuất ma túy đá. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định, kho chứa hóa chất này đã cung cấp cho các cơ sở sản xuất ma túy chế biến ra hàng trăm kg ma túy đá.

Ngoài ra, trong số 6 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ có 4 đối tượng không có hộ chiếu hoặc hộ chiếu hết hiệu lực. Qua đó, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính các đối tượng này về hành vi cư trú bất hợp pháp.

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết sau sự việc này lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn đã chỉ đạo Công an TP Quy Nhơn và các phường, xã tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn. "Trong số 6 người Trung Quốc đến ở trong thời gian dài mà có đến 4 người không có hộ chiếu hoặc hộ chiếu hết hiệu lực nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết gì là không thể chấp nhận được. Qua vụ việc này, chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp để quản lý người nước ngoài tốt hơn nữa" - ông Nam nhấn mạnh.