Tối 25-12, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan này đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rà soát, xác minh, và báo cáo làm rõ trách nhiệm lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo đội và công chức thừa hành liên quan đến vụ buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nội dung vụ việc và kịp thời báo cáo tình hình, diễn biến vụ việc về Tổng cục Hải quan.

Số hàng lậu bị phát hiện, thu giữ tại khu vực gần cửa khẩu Bắc Phong Sinh

"Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nắm tình hình, theo sát diễn biến của vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời đối với tập thể, cá nhân vi phạm"- Tổng cục Hải quan chỉ đạo.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, ngày 22-12, trong khi chờ kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 6 cán bộ công chức, gồm: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh và 3 công chức thừa hành.

Việc tạm đình chỉ công tác nhằm xem xét trách nhiệm và phục vụ công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng liên quan tới vụ buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh vừa được phát hiện.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đêm 17, rạng sáng 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh Chuyên án, triệt phá thành công đường dây hoạt động có tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với khối lượng rất lớn tại tỉnh Quảng Ninh do đối tượng Đào Văn Chấp (SN 1969, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.

Đối tượng Đào Văn Chấp cầm đầu đường dây buôn lậu

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Đường dây buôn lậu do Đào Văn Chấp cầm đầu có quy mô đặc biệt lớn, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới rồi đưa về nhiều tỉnh thành cả nước. Mỗi ngày, những người tham gia đường dây này vận chuyển, buôn bán hàng trăm tấn hàng hóa các loại, trị giá hàng chục tỉ đồng, hàng hoá chủ yếu là quần áo, vải vóc, mỹ phẩm, phụ tùng ôtô, xe máy, hàng điện tử...