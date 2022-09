Tối 8-9, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" xảy ra tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào đêm 6-9, làm 32 người tử vong.



Do nạn nhân chủ quan?

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, chủ trì họp báo thông tin về vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Thông tin tại buổi họp báo, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, khẳng định ông đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khẩn trương khởi tố vụ án, theo quy định tại điều 313, Bộ Luật Hình sự.

Về nguyên nhân vụ cháy, đại tá Quyên nói qua khám nghiệm ban đầu xác định nguyên nhân là do chập nguồn điện ở khu vực phòng hát 303. Cơ sở karaoke đã tập trung chữa cháy ban đầu nhưng bất lực do lửa cháy lan nhanh. "Theo lời trình bày của một số nạn nhân thoát nạn, khi đám cháy chỉ khởi phát nhỏ, nhân viên quán karaoke đã báo động bằng chuông cũng như chạy đến từng phòng báo. Một số người chấp hành đã chạy xuống tầng trệt và lên sân thượng nên được cứu sống. Tuy nhiên, một số nạn nhân vẫn khóa trái cửa để hát tiếp…" - ông Quyên thông tin.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bình Dương thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú

Theo ông Quyên, khi lực lượng chữa cháy đến thì hầu hết các phòng chốt cửa phía trong, không thể tiếp cận. Vì thế, dù các chiến sĩ đã mặc bảo hộ hiện đại nhất để tiếp cận nhưng cháy quá nhanh, không thể cấp cứu. Do đó, ngoài nguyên nhân khách quan, hậu quả vụ cháy còn xuất phát từ chính sự chủ quan của một số người.

Quan sát hiện trường vụ cháy, ghi nhận quán karaoke An Phú giống như chiếc hộp bị bịt kín, gần như không có cửa sổ; một số vị trí tường hở là do lực lượng chức năng khoan, đục để tiếp cận hiện trường sau khi vụ cháy xảy ra. Về việc này, trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo đảm an toàn PCCC của quán karaoke An Phú, đại tá Quyên nói cơ sở này có bố trí cầu thang bộ, thang máy, có lối thoát hiểm lên sân thượng và xuống tầng trệt. Nhưng phải chờ kết quả khám nghiệm hiện trường, kiểm tra kỹ điều kiện, quy chuẩn có đúng sơ đồ thiết kế về PCCC hay không thì mới có kết luận cụ thể.

Khi báo chí đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong vụ cháy, có hay không việc né tránh trách nhiệm, đổ lỗi do sự chủ quan của nạn nhân…, thì đại diện chủ trì buổi họp báo cho biết vấn đề trên vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Điều tra, xử lý trách nhiệm

Trong số 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú thì có 17 nam và 15 nữ. Đến thời điểm này, ngoài 17 thi thể đã được nhận diện bàn giao cho gia đình mai táng, số còn lại chưa thể xác định danh tính do thi thể bị biến dạng nặng. Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Viện Khoa học Hình sự khám nghiệm tử thi, xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trong số 17 nạn nhân bị thương, có 2 trường hợp bị chấn thương nặng đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương; các ca bệnh còn lại sức khỏe ổn định, nhiều người đã được cho xuất viện.

Liên quan đến việc điều tra, xử lý vụ việc, đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho hay Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, kết hợp điều tra, làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, những người quản lý giúp việc, nhân viên tại cơ sở kinh doanh này để xác định rõ nguyên nhân, qua đó đánh giá toàn bộ nội dung quy trình hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke này để có cơ sở xác định nguyên nhân, xử lý trách nhiệm.

Liên quan tới việc quản lý, chấn chỉnh các cơ sở karaoke trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, thông tin tại thành phố này hiện có 817 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó có 86 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong 8 tháng đầu năm 2022, Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra đối với 19 cơ sở, phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 488,5 triệu đồng; rút giấy chứng nhận có điều kiện về an ninh trật tự có thời hạn đối với 5 cơ sở. Ông Tâm khẳng định Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử phạt các cơ sở vi phạm.

Về công tác quản lý nhà nước, ông Tâm nhìn nhận loại hình karaoke luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, an ninh trật tự. Vì thế, trong thời gian sắp tới, thành phố sẽ nghiên cứu, xem xét tổng thể về các loại hình giải trí, trong đó có karaoke để quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời không khuyến khích phát triển đối với loại hình giải trí này trên địa bàn.

Kết luận họp báo, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, cho rằng đây là vụ việc rất đau lòng; những thông tin ban đầu các cơ quan chức năng đã cung cấp, còn nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể thì cần chờ điều tra mới sáng tỏ.

Theo ông Dũng, ngoài khởi tố vụ án để điều tra, xử lý trách nhiệm các bên liên quan, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Thủ tướng chỉ đạo tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke Ngày 8-9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Đây là chỉ đạo khẩn của lãnh đạo Chính phủ sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một quán karaoke An Phú ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7-9. Theo đó, Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) chỉ đạo các Sở VH-TT-DL rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke; tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Đồng thời, tham mưu sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke; tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật... UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, có chế tài xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện, hoạt động không phép. M.Chiến