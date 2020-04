Ngày 18-4, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành Văn bản số 268/VKS-P3 về việc yêu cầu hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một số cán bộ xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông) có sai phạm trong quá trình xử lý gỗ lậu (Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh).



Theo VKSND tỉnh Đắk Lắk, ngày 19-2-2019, ông Trần Thế Tôn (SN 1984) tố cáo Thường trực Đảng ủy xã Cư Đrăm chỉ đạo UBND xã tổ chức lực lượng bắt gỗ lậu rồi về bán cho cán bộ xã. Cơ quan chức năng sau đó xác định từ năm 2016 đến 2018, chính quyền xã Cư Đrăm xử lý 4 vụ việc liên quan đến hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông ra quyết định không khởi tố vụ án do "điều tra xác định không có yếu tố vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác". Sau đó, Hội đồng Kỷ luật huyện Krông Bông họp xem xét kỷ luật ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã và ông Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an xã, với hình thức khiển trách.

Những tấm gỗ pơ mu do cán bộ xã Cư Đrăm bắt giữ và xử lý sai quy định. (Ảnh ông Tôn cung cấp)

Sau khi phân tích hồ sơ vụ việc, VKSND tỉnh Đắk Lắk nhận định hành vi của các ông Nguyễn Văn Trung (Chủ tịch UBND xã), Y Na Êban (Phó Công an xã), Trần Văn Hiếu (Trưởng Công an xã), Y Ha Êban (Xã đội trưởng) đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong đó, ông Trung đã chỉ đạo các ông nói trên tham gia bắt phương tiện vận chuyển gỗ lậu đưa về UBND xã, tịch thu gỗ nhưng không lập hồ sơ xử lý rồi thả người và phương tiện. Sau đó, ông Trung đem số gỗ thu được bán lại cho ông Y Na Êban, ông Y Dunh Êban (Phó Bí thư, kiêm Chủ tịch HĐND xã), đem 4 lóng gỗ đi tiện, lấy 2 lóng gỗ khác để đổi công tiện.

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc, VKSND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ ra 4 người khác trong thành phần họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cư Đrăm có hành vi làm trái quy định của nhà nước và có dấu hiệu là đồng phạm với ông Trung về tội: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

"Việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông chưa làm hết trách nhiệm để chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trên mà đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự là không có căn cứ pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm" - văn bản của VKSND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ.

Liên quan đến vụ việc, chiều 17-4, đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện Krông Bông, cho biết chưa nhận được văn bản yêu cầu hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Còn ông Vương Chí Hiếu, Viện trưởng VKSND huyện Krông Bông, cho biết đã nhận được văn bản chỉ đạo của VKSND tỉnh Đắk Lắk và đang giao kiểm sát viên xử lý.