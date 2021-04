Liên quan đến vụ vợ chồng ông Th.D.T. và vợ là bà Ng.Th.Đ. được phát hiện tử vong bất thường trong nhà tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, ngày 14-4, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết qua điều tra cơ quan chức năng nhận định ông T. bị bệnh trầm cảm. Trong lúc phát bệnh, ông T. không kiểm soát được bản thân, đã sát hại vợ rồi tự sát.

Nhiều người dân tập trung tại căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Đ. Vĩnh

Còn theo thông tin từ người thân nạn nhân, vào khoảng 9 giờ ngày 13-4, bà Đ. gọi điện cho ông T. nói muốn đưa ông đi khám xem bệnh tình ra sao vì thời gian qua thấy sức khỏe ông không ổn định. Ít giờ sau cuộc điện thoại đó thì xảy ra sự việc đau lòng.

Trước đó, vào trưa 13-4, hai người con sau khi tan học về nhà (tại xóm Đội Cung, xã Kỳ Sơn) bất ngờ phát hiện mẹ là bà N.T.Đ. (SN 1976) đang nằm bất động ở giường, xung quanh có vũng máu. Sau đó, hai người con tiếp tục phát hiện bố là ông T.B.T. (SN 1973) đang nằm ở dưới giếng trước nhà. Ngay sau đó, các cháu đã hô hoán, báo cho hàng xóm đến đưa bố mẹ đi cấp cứu, song hai nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó.



Vụ việc đã được thông báo đến chính quyền địa phương và lực lượng chức năng liên quan. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.