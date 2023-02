Nguồn tin báo Người Lao Động cho hay Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang đã làm việc với anh Trương Hữu A.V (trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) là tài xế xe khách giường nằm chạy tuyến TP HCM – Nha Trang của nhà xe Bình Minh Bus (TP HCM) và người đã hành hung tài xế V. có tên Nguyễn Trung T. cùng cô gái yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh khi trên cao tốc nhưng không được.



Theo đó, người đánh tài xế có tên là Nguyễn Trung T. (SN 1993, trú phường Vạn Thạnh, Nha Trang) và nữ hành khách tên là T.M.H (SN 2003, trú phường Phước Tân, Nha Trang).

Chưa có lời xin lỗi

Thông tin ghi nhận khoảng 22 giờ ngày 17-2, chị T.M.H có lên xe khách giường nằm biển số 51B-3405 do tài xế Trương Hữu A.V (trú xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) điều khiển để đi từ TP HCM về TP Nha Trang. Quá trình đi, khi xe đang di chuyển trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây thì chị H. bị đau bụng và có nói tài xế V. dừng xe lại để đi vệ sinh.

Do đang di chuyển trên cao tốc không được dừng xe nên tài xế có giải thích và nói "ráng đợi đến đường tránh để dừng xe". Khi đến đường tránh, tài xế V. dừng xe nhưng chị H. không đi vệ sinh với lý do sợ đêm tối. Sau đó anh V. cho xe chạy tiếp đến cây xăng thì tấp vào để chị H. và khách trên xe đi vệ sinh.

Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang làm việc với đối tượng đánh tài xế nhà xe Binh Minh Bus - ảnh Nhất Huy

Khoảng 4 giờ ngày 18-2, khi xe gần về đến TP Nha Trang thì chị H có gọi điện cho người quen là Nguyễn Trung T. kể lại sự việc và nhờ T. đến khu vực cây xăng trên đường Tố Hữu để đón mình. Sau khi nghe điện thoại, T. rủ thêm một thanh niên đi cùng. Khi xe khách vừa đến nơi, T. và thanh niên đi cùng leo lên xe dùng tay, chân đánh vào người tài xế V. Sau đó cả hai xuống xe và chở chị H về.

Quá trình xác minh làm việc, Công an phường đã cấp giấy giới thiệu cho anh V. đi khám chứng thương, kết quả thương tật: chỉ bị sưng nề, đau phần mềm ở cổ và vai bên phải, không có bầm tím hay tụ máu.

Công an phường Phước Hải đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe bị đối tượng Nguyễn Trung T. hành hung

Đại diện nhà xe Bình Minh Bus cho biết hiện nay tài xế V. do bị căng thẳng từ vụ việc nói trên nên rơi vào hoảng loạn. Tài xế V. phải đi truyền nước và không làm việc mấy ngày nay. Đến nay nhà xe, tài xế chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía người hành hung. Nhà xe chỉ bảo vệ nhân viên của mình, còn việc hòa giải giữa tài xế và người hành hung là tùy thuộc hai người.

Riêng về clip được cho là do cô gái T.M.H trần tình, công an phường Phước Hải và đại diện nhà xe Bình Minh đều xác định là giả mạo. "Cô gái này không liên quan đến vụ việc, không phải là hành khách trên chuyến xe của chúng tôi. Đây chỉ là hành vi câu view, câu like"- đại diện nhà xe khẳng định.

Clip tài xế bị hành hung vì nữ hành khách không được đi vệ sinh khi xe chạy trên cao tốc

Cô gái mạo danh câu like

Trong clip "mạo danh", cô gái này cho rằng việc kêu mấy anh của H. đánh tài xế xe thì đã bị mọi người "khủng bố" trên mạng rất nhiều, nhắn tin, đe dọa rất nhiều. "Mọi người cần nhìn nhận từ hai phía, đặt trường hợp của mình thì mọi người sẽ hiểu. Nhà xe có kiện thì mình cũng không sợ. Đi trên cao tốc thì vẫn có thể dừng lại cho khách hàng đi vệ sinh mà. Mắc gì phải ép khách hàng 1 giờ sao chịu được. Thử đặt trường hợp đó thì mọi người có hiền được không? Chỉ cần tấp xe lại cho khách hàng đi vệ sinh có gì mà không được chứ?" - cô gái trong đoạn clip nói.

Tuy nhiên, đến ngày 24-2, trên mạng xã hội, cô gái mạo danh này lại có một clip khác đính chính việc mạo nhận của mình. Cô gái này cho rằng lỡ chơi dại để câu like không nghĩ là sự việc đi xa như vậy. Việc câu like đã gây hiểu nhầm rất nhiều và đính chính lại cô không phải là "chủ nhân" của việc này và gửi lời xin lỗi đến mọi người.