Vụ dây điện làm chết người: Nam công nhân bị khởi tố kêu oan

17/01/2019 09:28

Ngày 17-1, ông Nguyễn Quang Hiển (SN 1983, là công nhân Công ty quản lý vận hành Điện chiếu sáng công cộng TP Đà Nẵng) đã gửi đơn khiếu nại quyết định khởi tố vụ án của Công an quận Cẩm Lệ. Theo đó, Công an quận Cẩm Lệ ngày 14-1 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hiển về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Hiện trường vụ tai nạn điện giật chết người trên Yên Thế - Bắc Sơn

Theo ông Hiển, thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết mưa bão, tuyến đường bị ngập lụt đồng thời sợi dây điện bị sà xuống. Người dân sống xung quanh đã treo thùng xốp cảnh báo nhưng khi nạn nhân đi qua cầm vào sợi dây điện dẫn đến bị giật.

Ông Hiển cho biết được công ty giao quản lý 29 tủ điện và ngày xảy ra vụ việc không nằm trong ca trực của ông. Theo đơn khiếu nại, ông Hiển cho rằng, dây điện trên của Công ty CP xây dựng công trình thủy Hà Nội đấu nối để thực hiện cho tuyến kênh điện Yên Thế - Bắc Sơn.

Sở dĩ Công ty CP xây dựng công trình thủy Hà Nội có được nguồn điện là do lãnh đạo công ty của ông ký kết văn bản. Ông Hiển thực hiện đấu nối theo Đội trưởng Đặng Quốc Thắng, Đội vận hành điện chiếu sáng 3.

Theo ông Hiển trong tối 8 và 9-12-2018, ông đã đi kiểm tra tủ điện nhưng không phát hiện sự cố gì đồng thời không nhận được bất kỳ thông báo nào từ đường dây nóng hay lãnh đạo công ty. Khi nhận được quyết định khởi tố bị can, ông Hiển thấy mình bị oan nên đã gửi đơn khiếu nại, mong cơ quan chức năng xem xét, điều tra lại vụ việc.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 10-12-2018, anh Trương Vũ Huy (SN 1987, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chở vợ là chị Trần Huệ Trâm (SN 1990) lưu thông bằng xe máy trên đường Yên Thế - Bắc Sơn, quận Cẩm Lệ. Khi đến đoạn chợ Hòa An thì vợ chồng anh Huy bị vướng dây điện khiến anh Huy bị điện giật tử vong tại chỗ. Vợ anh Huy bị thương được đưa đi cấp cứu.

Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hiển. Hiện tại, quá trình điều tra vụ việc này vẫn chưa kết thúc.

B.Vân