Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 10-5 là thời hạn cuối cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND huyện An Lão báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định và trả lời các cơ quan báo chí về việc giá thu dịch vụ ăn uống tại Farmstay Nẫu Ecovalley ở xã An Toàn, huyện An Lão.

Hai tờ hóa đơn tại Farmstay Nẫu Ecovalley

Tuy nhiên, cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động đã nhiều lần liên lạc với các lãnh đạo UBND huyện An Lão để thông tin về vấn đề trên nhưng không được ai phản hồi.

Trước đó, ngày 6-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện An Lão phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra nội dung thông tin báo chí phản ánh về việc giá thu dịch vụ ăn uống tại Farmstay Nẫu Ecovalley. Qua đó, xem xét, chấn chỉnh tình trạng tăng cao giá thu dịch vụ ăn uống trên địa bàn và khẩn trương làm rõ trách nhiệm với farmstay này (nếu có); trả lời cho các cơ quan báo chí và báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định trước ngày 10-5.

Căn nhà bằng gỗ 2 tầng với 4 phòng ngủ của Farmstay Nẫu Ecovalley được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Được biết, đơn vị chủ quản của Farmstay Nẫu Ecovalley là Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn. Ngoài việc chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh du lịch, farmstay này còn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn do một nhóm người tổ chức thực hiện, quản lý. Thời gian gần đây, HTX này thuê đất nông nghiệp của nhiều bà con bản địa với tổng diện tích hơn 1 ha nhằm mục đích làm nông trại dược liệu. Tuy nhiên, diện tích trồng cây dược liệu không đáng bao nhiêu nhưng trên mảnh đất nông nghiệp này, một ngôi nhà bằng gỗ 2 tầng với 4 phòng ngủ được dựng trái phép để phục vụ du khách. Trên cơ sở đó, HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn đã thành lập Farmstay Nẫu Ecovalley để hoạt động dịch vụ kinh doanh du lịch từ đầu năm 2022 đến nay, dù chưa được chính quyền địa phương cấp phép.

Theo ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão, Farmstay Nẫu Ecovalley đã hoạt động theo kiểu tự phát. Cho đến giờ, farmstay này vẫn chưa đăng ký dịch vụ kinh doanh du lịch với các cơ quan chức năng địa phương.

Cổng vào khu du lịch Farmstay Nẫu Ecovalley

Ông Đinh Văn Đang, Chủ tịch UBND xã An Toàn, cho biết khi giải trình với cơ quan chức năng về việc căn nhà gỗ 2 tầng với 4 phòng ngủ được dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đại diện HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn nói rằng đó chỉ là cái "chòi" dựng tạm cho công nhân nông trại dược liệu ở. Trong quá trình trồng cây dược liệu, do "chòi" còn trống phòng nên cho du khách ở để kiếm thêm thu nhập (!?).