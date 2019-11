Tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng 5-11, cho biết đã tổ chức công bố thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trong vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo 300 cán bộ, chiến sĩ đột kích 3 quán bar, karaoke phát hiện 88 người dương tính với chất ma túy.



Có tổng cộng 88 thanh niên phê ma túy tại các quán bar, karaoke

Theo thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình tổ chức mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp để nắm tình hình, tổ chức đấu tranh; nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy đã được triệt xóa, nhiều đối tượng phạm tội về ma túy đã bị bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật; đây là kết quả đáng khen ngợi.

Đại tá Vũ Hồng Văn (đội mũ cối) trực tiếp chỉ đạo "đánh án"

Đặc biệt, vào rạng sáng 3-11 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh và Phó giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, trên 300 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ chức năng của Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt bất ngờ đột kích, tổ chức kiểm tra hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Qua đó đã bắt quả tang các đối tượng bán, sử dụng chất ma túy; sàng lọc phát hiện 88 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Đại tá Phạm Minh Thắng (bên phải) trực tiếp chỉ đạo 1 tổ công tác đột kích quán bar

Theo thư khen thì đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần mưu trí, kiên quyết trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm ma túy, xử lý, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh nói riêng. Chiến công này đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đây là những tụ điểm ma túy phức tạp

"Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, tôi biểu dương tinh thần, trách nhiệm và kết quả công tác của lực lượng Công an tỉnh, nhất là vai trò, trách nhiệm của đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và các lực lượng tham gia kế hoạch. Đề nghị các đồng chí tiếp tục mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy thời gian tới; qua đó góp phần mang bình yên, hạnh phúc đến mọi người dân của tỉnh" – Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu rõ.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng tặng bằng khen cho 16 cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc.

Tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ sáng 3-11, sau một thời gian trinh sát, nắm tình hình, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc, đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo trên 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đột kích, kiểm tra hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh gồm: quán Bar G9, quán CoCo Beer và quán Karaoke The Bell đều nằm trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật là chất ma túy, bình bơm khí bóng cười và có tổng cộng 88 thanh niên dương tính với chất ma túy.

Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Hoàng Minh Tuấn (24 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột), Cao Xuân Phú (25 tuổi, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Anh Dũng (26 tuổi, ngụ huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) để làm rõ hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại 3 quán nói trên.