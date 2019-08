Chiều 20-8, liên quan vụ giang hồ vây xe chở nhóm công an tại Đồng Nai, trong buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh tổ chức, đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu sai phạm của một số sĩ quan thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.



Theo đại tá Danh, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam bốn đối tượng, gồm: Nguyễn Tấn Lương (SN 1982); Ngô Đình Giang (còn gọi là "Giang 36", SN 1986); Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi là "Tuấn nhóc", SN 1989) và Mai Văn Căn (SN 1990) - đều ở TP Biên Hòa - để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin về vụ việc

Ông Danh cho biết ngoài quyết định tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội để xác minh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai còn giao Phòng Thanh tra tiếp tục làm rõ. "Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ xử lý theo tinh thần sai đến đâu, xử lý đến đó" - đại tá Danh nhấn mạnh.

Giải thích vì sao chưa khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích khi một người trong 2 nhóm bị thương nặng, đại tá Danh cho rằng do chưa có đủ sự hợp tác từ phía nhân vật liên quan là ông Lê Võ Trường Hải (SN 1974, ngụ tỉnh Đắk Lắc), người bị đánh. Ông Danh khẳng định cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra.

Trước đó, ngày 13-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra hôm 12-6 tại xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Công an TP Biên Hòa và các lực lượng liên quan tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang điều tra hành vi có dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do ông Nguyễn Tấn Lương làm giám đốc; đồng thời điều tra hành vi có dấu hiệu tranh giành, lấn chiếm đất công, cưỡng đoạt tài sản (quyền sử dụng đất) của băng nhóm Ngô Đình Giang.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt các đối tượng liên quan khác; đồng thời phối hợp với VKSND TP Biên Hòa hoàn tất thủ tục điều tra, xử lý vụ án.

"Giang 36"- đối tượng được cho là cầm đầu nhóm giang hồ liên quan vụ việc

Liên quan vụ việc, ngày 7-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với 1 cán bộ Cảnh sát 113 là thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng để làm rõ nội dung vi phạm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 12-6, trong khi ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa), nhóm gồm trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự), trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó Đội Cảnh sát 113, đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Đồng Nai) và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng cùng Phạm Văn Hiền, một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải và nhóm 10 người phía ông Nguyễn Tấn Lương đã xô xát với nhau. Sau đó, nhóm ông Hiền lên ôtô rời quán. Tuy nhiên, Lương đã gọi điện thoại cho Ngô Văn Giang cùng rất đông người xăm trổ đuổi theo và dùng 2 ôtô chặn xe của nhóm ông Hiền. Nhóm ông Hiền khóa cửa cố thủ trên xe. Sự việc đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi, mất an ninh trật tự.

Trong lúc xô xát tại nhà hàng, ông Lê Võ Trường Hải thuộc nhóm ông Lương bị một người đánh chảy máu mặt, phải khâu 12 mũi. Ông Hải đã gửi đơn lên công an đề nghị khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.