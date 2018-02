Hỗn chiến đêm giao thừa ở Biên Hòa: Khởi tố 17 bị can

27/02/2018 18:37

Liên quan đến vụ hai băng nhóm hỗn chiến đêm giao thừa, ngày 27-2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó, 16 đối tượng bị bắt tạm giam, còn 1 đối tượng được cho tại ngoại vì lý do sức khoẻ.



Các đối tượng hỗn chiến bị đưa về trụ sở trong đêm giao thừa (ảnh: TVND)

Theo điều tra ban đầu, vào đêm 30 Tết Nguyên đán (15-2), nghi ngờ nhóm của Võ Đình Khôi (còn gọi là Khôi "già", 37 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) gian lận khi chơi tại tiệm game bắn cá đặt tại tầng trệt siêu thị Vinatex (phường Quang Vinh), do bà Bạch Thúy Hà (43 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú TP HCM) làm chủ, nên người quản lý là Lê Hoàng Khắc Vũ đã gọi điện cho bà này. Ngay sau đó, bà Hà đã cùng chồng là Lưu Quốc Huy (quốc tịch Mỹ) và khoảng 30 người từ TP HCM kéo xuống Biên Hòa để "giải quyết".

Tại đây, nhóm của bà Hà đã đánh Khôi, con của Khôi (17 tuổi) cùng 2 người đi cùng, gây thương tích. Do yếu thế, nhóm của Khôi bỏ chạy, sau đó gọi người quay trở lại trả thù. Lúc này, nhóm của bà Hà rút lên tầng 1 cố thủ. Công an TP Biên Hòa đã phải điều động hơn 100 chiến sĩ cảnh sát cơ động, trật tự đến hiện trường. Gần sát giờ giao thừa, lực lượng công an mới khống chế, đưa được 38 người về trụ sở. Quá trình sàng lọc, 17 đối tượng được xác định có hành vi manh động, tham gia gây rối.

Vụ hỗn chiến của 2 băng nhóm đã gây náo loạn trung tâm TP Biên Hòa đêm giao thừa

Trong vụ ẩu đả, Mohd Helmy Bin Mohd Akhir (quốc tịch Malaysia) là người đi chung nhóm của Hà bị đánh gây thương tích 21%. Nhóm Khôi ba người bị thương với thương tích từ 7% đến 13%. Ngoài ra, lực lượng công an tạm giữ 3 xe ô tô, 3 ống tuýp sắt, 1 đầu thu camera tại điểm game bắn cá; điểm kinh doanh game bị niêm phong để phục vụ điều tra.

Tin-ảnh: X.Hoàng