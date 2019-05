Vụ hành hung phóng viên Báo Người Lao Động: Không khởi tố, chỉ xử phạt 2,5 triệu đồng

07/05/2019 10:26

Sáng 7-5, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã mời anh Trần Văn Quyên (phóng viên tập sự của Báo Người Lao Động, bút danh Vĩnh Quyên) lên trụ sở cơ quan để thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê không tiến hành khởi tố vụ án hình sự.



Phóng viên Vĩnh Quyên trình báo lên Công an phường Xuân Hà về việc mình bị hành hung trong lúc tác nghiệp

Cùng với đó, Công an quận đã thông báo về việc ra quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng Nguyễn Đình Khải (SN 1986, ngụ quận Sơn Trà) với số tiền 2,5 triệu đồng vì có hành vi "xâm hại sức khỏe của người khác", được quy định tại điểm e khoản 3 Điều 5 thuộc Nghị định 167 trong lĩnh vực an ninh trật tự.

Theo Công an quận Thanh Khê, Nguyễn Đình Khải là đối tượng tham gia đánh trực tiếp vào người phóng viên Vĩnh Quyên trong lúc tác nghiệp.

Công an quận Thanh Khê thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự

Công an quận Thanh Khê khẳng định, sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do Công an phường Xuân Hà cung cấp về việc: "Cố ý gây thương tích" xảy ra trước số 555 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà) vào ngày 25-3. Căn cứ khoản 1 Điều 158 Bộ Luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự (số 30 ngày 26-4-2019) với lý do là: Hành vi không cấu thành tội phạm. Công an quận Thanh Khê cũng đã thông báo cho VKS quận Thanh Khê được biết.

Như Báo Người Lao Động thông tin, lúc 14 giờ chiều 25-3, phóng viên Vĩnh Quyên cùng hai đồng nghiệp đến tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trước số 555 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Khi phóng viên Vĩnh Quyên đang chụp hình, quay clip hiện trường thì xuất hiện một nhóm khoảng 5 người xăm trổ. Khi thấy phóng viên ghi hình, bất ngờ nhóm người này bao vây phóng viên, túm cổ áo hành hung rồi yêu cầu xóa hình ảnh và dữ liệu.

Hiện trường vụ tai nạn trước số 555 Nguyễn Tất Thành

Điều đáng nói, mặc dù có cả lực lượng công an đến hiện trường, đã can ngăn nhưng nhóm người trên vẫn không dừng lại mà tiếp tục kéo phóng viên Vĩnh Quyên vào một quán nhậu nằm sát hiện trường, lột mũ bảo hiểm rồi yêu cầu xóa hết hình ảnh mới cho phóng viên "thoát thân".

Sau khi xảy ra vụ việc hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ; Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã chỉ đạo Công an quận Thanh Khê khẩn trương điều tra, xác minh làm sáng tỏ vụ việc và xử lý theo quy định. Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, Hội Nhà báo TP HCM và Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; Công an TP Đà Nẵng, lên án sự việc hành hung phóng viên Vĩnh Quyên.

Đến sáng 6-4, hai đối tượng hành hung phóng viên là Phan Minh Phúc (SN 1986) và Nguyễn Đình Khải (SN 1986; cả hai cùng ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã đến Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại TP Đà Nẵng gặp phóng viên Vĩnh Quyên để xin lỗi.

Nhóm PV miền Trung