Ngày 28-8, ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - cho biết các cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy vẫn đang điều tra, củng cố các chứng cứ để làm rõ vụ cháu L.H.L (6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường Gateway) tử vong khi bị bỏ quên trên xe hôm 6-8.



Tạm giam là cần thiết

Trước đó, ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964; trú phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) - người đưa đón cháu L.H.L - về tội "Vô ý làm chết người". Bà Quy bị cáo buộc "vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi", dẫn tới việc cháu L. bị bỏ quên trên xe đưa đón trẻ của Trường Gateway suốt 9 giờ vào ngày 6-8. Kết quả giám định thể hiện bé L.H.L tử vong do sốc nhiệt, suy hô hấp, không có nguyên nhân bệnh lý.

Trường Gateway sau vụ học sinh tử vong nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón Ảnh: NGÔ NHUNG

Lý giải việc bắt tạm giam bà Quy, ông Đinh Minh Tảo cho rằng ngoài việc áp dụng đúng quy định pháp luật thì việc tạm giam đối với bị can Nguyễn Bích Quy là cần thiết nhằm bảo đảm sự thật khách quan và tính toàn diện của vụ án. Bởi đây là vụ án mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và các cơ quan tố tụng rất sát sao.

Phân tích thêm về việc bắt tạm giam bà Quy, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng bà Quy bị khởi tố ở điều khoản là tội phạm nghiêm trọng nhưng có nơi cư trú rõ ràng nên có thể không áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam mà áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự. "Tuy nhiên, căn cứ điều 119 Bộ Luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra bắt tạm giam vì lý do bị can phạm tội nghiêm trọng, vụ án gây bức xúc dư luận xã hội, bị can có dấu hiệu cung cấp tài liệu sai sự thật như phản cung, tố cáo ép cung không đúng sự thật gây khó khăn, cản trở hoạt động điều tra thì vẫn có thể bắt tạm giam bị can" - luật sư Thơm phân tích.

Còn nhiều người liên quan

Ngoài bà Quy, VKSND quận Cầu Giấy cho rằng ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH Vận tải Ngân Hà) cũng có trách nhiệm trong vụ việc cháu L. tử vong khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa, mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy. VKSND quận Cầu Giấy xác định cả bà Quy và tài xế Phiến đã "vô ý tự tin và cẩu thả".

Đại diện VKSND quận Cầu Giấy cũng khẳng định cơ quan tố tụng sẽ xem xét đến trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến và những người liên quan thuộc Trường Gateway. "Quan điểm của cơ quan chức năng là làm rõ đến đâu sẽ tiếp tục khởi tố để điều tra đến đó" - ông Tảo nhấn mạnh.

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho rằng qua quá trình đấu tranh, nếu thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra có thể khởi tố những bị can khác trong vụ án này. Trong vụ án này, trách nhiệm của nhà trường và cô giáo chủ nhiệm là không thể chối bỏ.

"Về mặt dân sự, nhà trường phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình cháu bé. Về trách nhiệm hình sự - theo thông tin báo chí cung cấp - cô giáo chủ nhiệm đã nhập thông tin cháu không có ở lớp nhưng trường không liên lạc với phụ huynh. Cùng với đó, nhà trường chưa ký hợp đồng lao động, chưa đào tạo bài bản về nghiệp vụ cho cô giáo (bà Quy) đưa đón học sinh, dẫn đến hậu quả đáng tiếc, cho nên trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường và cô giáo chủ nhiệm là không thể tránh khỏi. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" - luật sư Tiền phân tích.