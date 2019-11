Chiều 17-11, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết đã bắt giữ khẩn cấp ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ, giáo dục tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ xã hội, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB-XH) TP HCM, để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.



Ít nhất 6 bé gái bị xâm hại

Công an quận Bình Thạnh cũng đã lấy lời khai bé K.N (14 tuổi) - có sự chứng kiến của lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội và luật sư. "Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng, đồng thời tiếp xúc với các nạn nhân để tiếp tục lấy lời khai phục vụ điều tra" - Công an quận Bình Thạnh thông tin.

Trước đó, Trung tướng Lê Ðông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết đã phân công đại tá Ðinh Thanh Nhàn - Thủ trưởng Cơ quan CSÐT, Phó Giám đốc Công an TP - trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc.

"Thông tin đưa từ báo chí chính thống thì coi như một nguồn tin tố giác tội phạm và cơ quan điều tra phải xác minh theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự" - ông Lê Đông Phong khẳng định.

Trong một diễn biến liên quan, bà Võ Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội, đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Dũng.

Trước đó, Sở LĐ-TB-XH và Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội đã tổ chức cuộc họp khẩn với sự tham gia của ông Nguyễn Tiến Dũng và những người liên quan. Tại cuộc họp, ông Dũng đã thừa nhận hành vi dâm ô nhiều bé gái tại trung tâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30-10, Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP HCM can thiệp hỗ trợ tâm lý cho bé N.N.K.N. (14 tuổi) vì có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Qua đó, bé K.N kể lại sự việc bị ông Dũng dâm ô nhiều lần. Từ đó, cán bộ trung tâm này ghi nhận có ít nhất 6 bé gái từ 14-16 tuổi bị ông Dũng dâm ô với hình thức như: Sờ soạng vào vùng kín, bóp ngực, yêu cầu các bé sờ vào "của quý" của ông. Ngoài N., một số em bị ông Dũng dâm ô nhiều lần như L.T.K.T (15 tuổi), H.T.K.D và Đ.T.K.A (2 trẻ này đã hồi gia). Riêng em T.B.N (12 tuổi) còn bị ông Dũng dụ dỗ cho hút thuốc, uống nước ngọt để thực hiện hành vi nhưng bất thành.

Lực lượng công an có mặt tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội sáng 17-11 Ảnh: SỸ HƯNG

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Làm việc với cơ quan chức năng, em L.T.B.N (10 tuổi) và L.T.N.T (8 tuổi) khẳng định nhiều lần chứng kiến ông Dũng dâm ô các bạn qua cửa sổ buồng C2 của Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, cho biết ngay khi có thông tin các bé có dấu hiệu bị dâm ô, Chi hội đã nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ xã hội đưa K.N đến Công an quận Bình Thạnh để các điều tra viên lấy lời khai đầu tiên. "Chúng tôi sẽ mời các chuyên gia, bác sĩ tâm lý hỗ trợ để các em ổn định tinh thần" - bà Nữ cho biết.

Không thể chấp nhận!

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết ngay sau khi biết thông tin, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo UBND TP HCM đề nghị chỉ đạo xử lý nghiêm. Ông Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Cục trưởng Cục Trẻ em khẩn trương phối hợp Sở LĐ-TB-XH TP HCM kiểm tra tình hình và có biện pháp bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe các cháu tại trung tâm; xử lý trách nhiệm nhân viên vi phạm, báo cáo kết quả lên bộ.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, cho biết đã nắm thông tin và đang kết nối các đầu mối để làm rõ và có biện pháp hỗ trợ các nạn nhân. "Trong trường hợp này, Sở LĐ-TB-XH và Công an TP HCM phải nhanh chóng phối hợp, điều tra vụ việc. Nếu đủ chứng cứ thì phải lập tức khởi tố vụ án" - ông Nam đề nghị.

Cũng theo ông Nam, những người làm việc trong ngành LĐ-TB-XH cũng như tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội cung cấp dịch vụ cho trẻ em đều được giáo dục, tập huấn về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ. Việc cán bộ ở trung tâm xã hội có hành vi xâm hại tình dục trẻ em là không thể chấp nhận được.

Tại sao bố trí cán bộ nam quản lý nữ? Luật sư Nguyễn Hải Nam, Văn phòng Luật sư Công Quyền (TP HCM), cho biết theo quy định của Bộ Luật Hình sự, dâm ô đối với trẻ em là hành vi của người đã thành niên, dùng mọi thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân. Hành vi này sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm tù. "Qua báo chí, vụ việc xảy ra là do việc bố trí cán bộ nam quản lý nữ, các cơ quan chức năng cần làm rõ vấn đề này. Bởi bố trí như vậy là tạo điều kiện cho những kẻ "biến thái" làm bậy" - luật sư Nguyễn Hải Nam nhận định.