Sáng 4-9, ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - cho biết đã giao UBND xã Tiên Phong hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho vợ chồng ông N.M. (63 tuổi) và bà N.T.L. (55 tuổi, ngụ thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong) - nạn nhân trong vụ nổ xảy ra sáng 3-9.



Phát hiện nhiều kíp nổ, thuốc nổ còn sót lại tại nhà nạn nhân

Liên quan vụ việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều vật liệu còn sót lại như bao đựng chất nổ, dây ngòi nổ.

Qua điều tra ban đầu, công an nhận định nguyên nhân xảy ra vụ nổ có thể do thuốc nổ, không phải nổ bình gas như nhiều người nhận định lúc đầu. Hiện vẫn chưa có kết luận do nạn nhân tự gây nổ hay vì sơ suất nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy có khả năng nạn nhân tự gây ra.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước, thông tin từ người thân, xóm làng cho biết ông M. có biểu hiện bệnh lý tâm thần. Ông M. từng đi làm vàng, có một đời vợ và 3 người con trước khi đến với bà L. Sau khi lấy bà L, ông M. làm nông nghiệp, trồng rừng, nuôi heo. Bà L. là giáo viên tiểu học ở địa phương. 2 vợ chồng không có con.

Nhiều khả năng do nạn nhân tự gây nổ

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, sáng sớm 3-9, người dân nghe tiếng nổ chát chúa phát ra từ căn nhà của vợ chồng ông M. Khi mọi người chạy tới thì phát hiện căn nhà ông M. đổ sập, nhiều mảng tường bê tông nằm ngổn ngang, các vật dụng hư hỏng, bay khắp nơi. Vợ chồng ông M. tử vong trong nhà, thi thể không còn nguyên vẹn.

Vụ nổ còn khiến nhiều nhà dân lân cận bị nứt cửa, nứt tường. Người dân đứng cách đó 2 km cũng nghe tiếng nổ và cảm nhận rung chấn.