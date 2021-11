Ngày 23-11, thông tin từ UBND phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xác nhận thi thể của bà H.T.T.T. (36 tuổi, Phó Chủ tịch UBND phường Bảo An) đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự sau khi gia đình từ chối khám nghiệm tử thi và cam kết không khiếu nại.



Cũng theo nguồn tin Báo Người Lao Động, tại căn nhà bỏ hoang nơi phát hiện thi thể bà T., cơ quan chức năng phát hiện 2 vỉ thuốc ngủ đã sử dụng hết, được cho là do bà T. sử dụng để tự tử. Do phía gia đình bà T. cam kết không khiếu nại về sau nên cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình theo yêu cầu.

Căn nhà hoang nơi phát hiện thi thể bà T. Ảnh: CTV

Trong sáng 22-11, nhiều đồng nghiệp, người thân, bạn bè đã đến nhà riêng của bà T. để viếng, bày tỏ sự tiếc thương đối với vị phó chủ tịch phường này. Đại diện UBND phường Bảo An cho biết bà H.T.T.T. mới được bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch phường được vài tháng. Trong công việc, bà được nhận xét năng nổ, nhiệt tình và có trách nhiệm.

Trước đó, như tin đã đưa, tối 20-11, bà T. đưa 2 con đến gửi nhờ mẹ ruột ở một chung cư nằm trên địa bàn phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm và nói đi tham gia công tác phòng chống dịch. Đến sáng hôm sau, gia đình không thấy bà T. về nhà, điện thoại không liên lạc được nên tổ chức tìm kiếm, trình báo cơ quan chức năng. Trưa 21-11, một người dân phát hiện thi thể bà T. tại một căn nhà bỏ hoang thuộc địa bàn phường Mỹ Bình.