Vụ ôtô leo vỉa hè tông con chết, mẹ nguy kịch: Tài xế có sử dụng bia rượu

Sáng 27-1, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Quyền (SN 1959; ngụ xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra.

Chiếc ôtô lao lên vỉa hè tông 2 mẹ con thương vong

Sáng cùng ngày, một cán bộ Đội CSGT TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng cho biết ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông Ngô Quyền đã sử dụng thức uống có cồn trước khi điều khiển ôtô leo lên vỉa hè tông 2 mẹ con thương vong. Hiện tại, cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu của ông Ngô Quyền đưa đi xét nghiệm để xác định nồng độ cồn trong máu của người lái xe trên.



Theo một bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân Trần Thị Phương (SN 1981; ngụ thôn 5, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đang hôn mê sâu, hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 26-1, ông Ngô Quyền điều khiển ôtô 7 chỗ mang BKS 92A-070.45 lưu thông từ đường Hùng Vương xuống đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Tam Kỳ). Khi đến phía trước cổng Trường CĐ Nghề Quảng Nam (đường Huỳnh Thúc Kháng) thì bất ngờ chiếc ôtô lao lên vỉa hè, tông gãy đôi cây hoa sữa, sau đó tiếp tục lao tới húc vào mẹ con chị Phương đang đứng trên vỉa hè chờ xe buýt.

Ông Quyền có uống bia rượu trước khi lái xe gây tai nạn

Hậu quả, con trai chị Phương là cháu Nguyễn Nho Long (SN 2016) tử vong, chị Phương bị thương rất nặng.

Tin-ảnh: Tr.Thường