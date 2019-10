Ngày 16-10, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam đã đăng tải thông tin vụ việc vị Phó Công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) chĩa súng về phía người dân khi đang làm nhiệm vụ.



Theo đó, vào ngày 15-10, Công an tỉnh Quảng Nam đã nhận được báo cáo của Công an xã Tiên Lãnh và Công an huyện Tiên Phước. Theo báo cáo nội dung vụ việc, lúc 9 giờ ngày 14-10, tổ công tác của UBND xã Tiên Lãnh, gồm ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng cùng 4 cán bộ xã thực hiện theo kế hoạch của UBND xã về cắm mốc, xác định vị trí mặt bằng để làm khu chợ Tiên Lãnh.

Clip: Vị phó công an xã chĩa súng dọa bắn người dân

Khi đang tiến hành kéo dây xác định tọa độ thì bà Lê Thị Chuyền cùng con trai là Trần Văn Dần (trú thôn 3, xã Tiên Lãnh) đến ngăn cản, có lời nói lăng mạ, xúc phạm tổ công tác, đồng thời dùng tay nhổ trụ, phá đường dây xác định ranh giới đất chợ mà tổ công tác đang thực hiện.

Do tình hình phức tạp nên tổ công tác điện báo cho lực lượng công an xã đến hỗ trợ. Đồng thời, ông Phạm Tiến Dũng mời bà Chuyền và ông Dần đến để giải thích vụ việc.

Phó Công an xã Tiên Lãnh rút súng dọa bắn người dân khi xô xát

Cùng thời điểm này có ông Phùng Thanh Cảnh (SN 1981, trú thôn 5, xã Tiên Lãnh) – con rể của bà Chuyền chở vợ là bà Trần Thị Tỵ trên xe máy chạy đến sân nhà bà Chuyền cạnh tổ công tác đang đứng. Sau đó, ông Cảnh xuống xe, chạy đến chỉ tay vào mặt ông Phạm Tiến Dũng và nói "Chừ mày ưng cái chi, mày ưng chết hả, tao sẽ cho mày chết". Ông Cảnh dùng 2 tay nắm lấy cổ áo ông Dũng và nói "Tao giết đầu mày", đồng thời xô ông Dũng ngã ngửa về phía sau.

Thấy vậy, ông Phạm Hồng Tiền, Phó trưởng Công an xã vào can ngăn thì bị ông Cảnh dùng tay bứt đứt cầu vai áo bên trái, 3 nút áo và nói "Đ.m, tao sẽ giết thằng Tiền Công an xã". Nói xong, ông Cảnh chạy vào trong nhà bà Chuyền lấy ra 1 cái xẻng chỉa thẳng vào người ông Phạm Hồng Tiền. Ông Tiền né được và hô lớn "Đề nghị ông Cảnh bỏ hung khí xuống" nhưng ông Cảnh vẫn không thả xẻng xuống mà tiếp tục giơ xẻng lên định đánh tiếp.

Nội dung được đăng tải trên Công thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam

Lúc này, ông Tiền mới rút súng bắn đạn hơi cay ra (loại súng G88 – công cụ hỗ trợ có giấy phép sử dụng), hướng về phía ông Cảnh và nói "Yêu cầu ông Cảnh không được chống người thi hành công vụ". Ngay lúc này, ông Trần Triệu Hổ - Trưởng Công an xã yêu cầu các lực lượng vào vị trí công tác, tiến hành lập biên bản sự việc, đến 9 giờ 30 phút thì tình hình được ổn định.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Phước phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra một cách khách quan để làm rõ vụ việc, hành vi cản trở, lăng mạ và chống người thi hành công vụ để kịp thời xử lý các trường hợp sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Công an huyện Tiên Phước đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tham mưu, phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Tiên Lãnh triển khai các biện pháp giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn xã" – Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam viết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 15-10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh một người mặc sắc phục công an xã trong lúc làm nhiệm vụ đã chĩa súng về phía người dân dọa bắn.

Theo nội dung mà tài khoản Facebook cá nhân mang tên D.C.B đăng tải kèm theo, cha anh là ông Trần Vàng có nhà ở gần chợ mới Tiên Lãnh (xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Hai năm trước, đất nhà anh bị nhà nước thu hồi làm chợ và đã cắm mốc giao mặt bằng xây dựng chợ. Vừa qua, địa chính và Công an xã Tiên Lãnh cho rằng gia đình anh này lấn đất nên xuống chặt chuối của gia đình trồng mà chưa qua thoả thuận. Bức xúc vì việc đó, gia đình nam thanh niên ngăn cản thì vị công an xã cầm súng dọa bắn anh trai của anh này...