Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng xảy ra tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An mà Báo Người Lao động đã đưa tin, sáng 20-4, trao đổi với phóng viên, ông Võ Trọng Cường, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên, cho biết hiện toàn bộ hồ sơ sự việc cơ quan công an đang tạm giữ. Sau khi có kết luận của cơ quan công an, đơn vị sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.



Rừng thông phòng hộ ở xã Hưng Yên Nam bị chặt phá

Còn theo UBND huyện Hưng Nguyên, vụ phá rừng phòng hộ ở xã Hưng Yên Nam là rất nghiêm trọng, quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, không có chuyện bao che trong việc xử lý kỷ luật cán bộ. "Để xảy ra việc mất rừng có một phần trách nhiệm chính quyền địa phương, sắp tới khi có kết luận của cơ quan công an, chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm những người lên quan"- ông Hoàng Anh Tiến, Phó chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, khẳng định.

Cơ quan chức năng thu giữ 847 khúc gỗ tang vật

Được biết, liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ tại xã Hưng Yên Nam, qua điều tra cơ quan công an xác định 3 đối tượng liên quan đến chặt phá rừng gồm: Cao Văn Diễn (SN 1989), Nguyễn Văn Thân (SN 1980) và Nguyễn Văn Khoa (SN 1989), cùng trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, thu giữ 847 khúc gỗ và 1 máy cưa xăng.

Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản".

Một đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tại cơ quan công an

Trước đó, như Báo Người Lao động đã đưa tin vào đầu năm 2022, một số đối tượng đã vào khu vực vực lô 12, khoảng 18, tiểu khu 1022, thuộc rừng phòng hộ núi Đá Đen, xóm 6 xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An chặt phá 188 gốc cây thông (19,75 m3 gỗ). Khu vực rừng phòng hộ bị chặt phá nằm gần sát một mỏ khai thác khoáng sản của một công ty lớn tại Nghệ An.