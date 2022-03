Ngày 8-3, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc sử dụng súng tại nơi công cộng trên địa bàn.



Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào ngày 21-2-2022 tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Do mâu thuẫn trong quá trình giao dịch liên quan đến bất động sản, ông Hồ Văn Nam, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ và điều tra (địa chỉ tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An), đã lấy công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su, làm động tác kéo lên đạn, rồi cho súng vào bao da cầm ở tay phải.

Hình ảnh ông Hồ Văn Nam rút súng - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc để tiến hành điều tra, làm rõ. Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và lời khai của những người liên quan, cơ quan công an xác định vật mà ông Hồ Văn Nam sử dụng là súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ). Công ty của ông Nam được cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ có thời hạn đến năm 2026.

Qua lời khai của người làm chứng và hình ảnh thu thập từ hệ thống camera an ninh cho thấy ông Nam không có hành vi uy hiếp, đe dọa trực tiếp tính mạng đối với ai mà chỉ kéo súng lên đạn rồi cho súng vào bao da cầm ở tay phải.

Căn cứ các quy định liên quan, bước đầu xác định hành vi của ông Hồ Văn Nam có dấu hiệu sử dụng công cụ hỗ trợ sai mục đích, sai đối tượng bảo vệ, vi phạm Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Clip ghi lại sự việc người đàn ông rút súng lên đạn

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Công an huyện Nghĩa Đàn đang điều tra, xác minh đơn tố cáo của bà Trần Thị Thanh H. (trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về việc một người đàn ông rút súng lên đạn trong quá trình mâu thuẫn liên quan đến vấn đề đất đai.

Cụ thể sự việc xảy ra ở khu vực văn phòng công chứng L.V.T. tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn vào tháng 2-2022. Tại đây, lúc bà H. cùng người thân chuẩn bị làm thủ tục để chuyển nhượng mua bán đất, bất ngờ bị một người giật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, khi các bên đã xảy ra giằng co để lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có một người đàn ông rút súng bắn đạn cao su ra, đồng thời có động tác lên đạn. Được biết, trong quá trình mâu thuẫn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị rách.

Hiện, Công an huyện Nghĩa Đàn đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận vụ việc.