Chiều 4-4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý 1/2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo.



Quang cảnh buổi họp báo chiều 4-4

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao đến nay đã gần 2 tháng kể từ xảy ra vụ tai nạn thảm khốc làm 10 người tử vong tại huyện Núi Thành nhưng cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho hay qua quá trình xác minh ban đầu xác định lỗi chính thuộc về người lái xe khách đã mất. Theo quy định, nếu người lái xe đã mất thì cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án, nhưng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hết sức phức tạp, có thể có liên quan đến người giao xe, hay do tuyến đường… Do đó, Công an huyện Núi Thành đang rất cẩn thận trong vấn đề này và đang tiếp tục xác minh, điều tra.

Ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ việc ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, bị đề nghị truy tố trong vụ án "chuyến bay giải cứu", đến thời điểm này, UBND tỉnh chưa nhận được thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Đại tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, thông tin tại buổi họp báo

Về câu hỏi vì sao Thanh tra tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định thanh tra toàn diện dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty CP Tư vấn Đầu tư nông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư đã 6 tháng nhưng đến nay chưa có kết luận, đại diện Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho hay đây là dự án phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đưa vào diện theo dõi. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang tiếp tục xin ý kiến, chờ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…