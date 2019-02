Vụ tai nạn thảm khốc 3 người chết ở Thanh Hóa: Tài xế xe khách không làm chủ tốc độ?

11/02/2019 16:01

Chiều ngày 11-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã có kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe ô tô biển xanh khiến 3 người chết, 5 người bị thương xảy ra hôm 8-2 (tức mùng 4 tết) trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 8 người trong 1 gia đình thương vong ở Thanh Hóa

"Hiện trong quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công mới nghiêng về lỗi do người điều khiển xe khách thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn khi đi đến đoạn đường giao nhau" - người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Cũng theo vị này, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa khởi tố vụ án mà cơ quan điều tra đang phối hợp với Cục Đăng kiểm xe cơ giới (Bộ Giao thông Vận tải) đánh giá chất lượng xe như thế nào thì mới bàn đến việc khởi tố hay không.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8-2, tại Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách BKS 98B-022.66 do ông Phạm Thế Đức (SN 1979, trú tại xã Kim Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển và xe 7 chỗ BKS 36B-2286 (xe biển số xanh) do ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, ngụ xã Hoằng Quỳ) điều khiển đang sang đường.

Bước đầu, công an xác định lỗi chính do xe khách không giảm tốc độ khi tới đường giao nhau

Hậu quả, làm 3 người chết trên đường đi cấp cứu và 5 người bị thương. Danh tính 3 người tử vong gồm: Trần Thị Hương Thảo và chồng là Nguyễn Xuân Toàn (cùng SN 1983, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); bà Lê Thị Nguyệt (SN 1961, quê quán xã Hoàng Quỳ, huyện Hoằng Hóa là mẹ của anh Toàn). 5 người bị thương gồm: Nguyễn Thảo L. (SN 2013, là con của anh Toàn, chị Thảo); Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, là tài xế xe 7 chỗ); Nguyễn Xuân Kỳ (SN 1985); Nguyễn Thị Hà Ph. (SN 2007) và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986, đều ngụ xã Hoằng Quỳ).

Nguyên nhân sơ bộ được xác định xe ô tô 7 chỗ trong khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Thanh Hóa - Hà Nội, khi đến Km 315 + 250 rẽ trái thì bị xe ô tô khách di chuyển hướng Hà Nội - Thanh Hóa tông phải. Qua xét nghiệm nhanh của lực lượng chức năng, bước đầu xác định cả tài xế và phụ xe ôtô khách đều âm tính với ma túy.

Chiếc xe biển xanh trong vụ tai nạn thảm khốc

Được biết, chiếc xe biển xanh thuộc quản lý của Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và đơn vị này giao cho Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc đã có báo cáo chiếc xe trước đó bị hỏng, được đưa xuống TP Thanh Hóa sửa. Đến ngày 8-2, đơn vị này giao lái xe xuống lấy xe thì xảy ra tai nạn.

Hiện, vụ tai nạn thảm khốc 8 người thương vong đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh