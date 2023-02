Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam, cho biết tuyến đường Võ Chí Công đoạn từ TP Tam Kỳ ra cầu Cửa Đại đã được khánh thành, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào năm 2016, hiện thi công giai đoạn 2. Riêng đoạn từ TP Tam Kỳ vào sân bay Chu Lai, qua địa phận huyện Núi Thành - nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 21 người thương vong - đang trong quá trình thi công giai đoạn 1, chưa bàn giao cho Sở GTVT quản lý.



Liên quan việc bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này, ngày 12-1, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký công văn về việc tổ chức giao thông trên đường ven biển ĐT.603B và ĐT.619 (đường Võ Chí Công) gửi Sở GTVT, Công an tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan. Trong công văn, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết dù tuyến đường Võ Chí Công còn trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện nhưng lượng xe lưu thông ngày càng tăng, nhiều xe tải trọng nặng, kích thước lớn, chạy với tốc độ cao nên nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao, thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây thương vong, thiệt hại người và tài sản của nhân dân. UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trước ngày 20-1 phải đặt biển báo cấm xe kéo sơ-mi rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc, xe tải có trọng tải từ 5 tấn trở lên… lưu thông.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (bìa trái), kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 14-2

Đại diện chủ đầu tư cho biết cả 2 đoạn của đường Võ Chí Công đều đang được hoàn thiện. Riêng đoạn Tam Kỳ - Núi Thành đã thi công cơ bản hoàn thành, các hạng mục an toàn giao thông cơ bản bảo đảm, kể cả biển báo, sơn, đèn tín hiệu, cọc tiêu, đèn phản quang… Riêng nút giao nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 21 người thương vong có đèn xanh - đỏ (từ 22 giờ tới 6 giờ hôm sau đèn nhấp nháy vàng). Hiện trên tuyến còn khoảng 250 m vừa hoàn tất thời gian chờ lún, chuẩn bị thi công để nghiệm thu, đưa vào sử dụng toàn tuyến trong quý I này. Đường Võ Chí Công đoạn Tam Kỳ - Núi Thành chưa có đèn đường.

Trung tá Phan Thanh Tân, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Núi Thành, cho hay dù đường Võ Chí Công chưa đưa vào khai thác nhưng xét thấy phương tiện đông, đơn vị đã tham mưu ban hành nhiều văn bản thực hiện việc tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông. Trong ngày 15-2, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện chưa đưa ra quyết định có khởi tố vụ án hay không vì đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, công tác điều tra được thực hiện hết sức cẩn thận.

Liên quan vụ tai nạn, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển, chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải để xảy ra vi phạm.