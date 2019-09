Ngày 28-9, Công an quận 1 cho biết đã phối hợp với lực lượng Công an phường Đa Kao trục xuất nhóm người chiếm giữ trái phép căn nhà đang tranh chấp số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đồng thời công an đã tạo điều kiện cho gia đình bà Hoàng Thị Thu Thảo (ngụ quận 1) quay trở lại căn nhà trên để ổn định cuộc sống.



Công an đã trục xuất nhóm người ra khỏi căn nhà

Trước đó, Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "xâm phạm chỗ ở của người khác", đồng thời triệu tập một số người để phục vụ điều tra.

Hình ảnh nhóm người lạ mặt "bắt" 3 cháu nhỏ ra khỏi căn nhà tranh chấp

Trong đơn cầu cứu gửi đến Báo Người Lao Động, bà Thảo trình bày tháng 10-2017, bà làm hợp đồng mua căn nhà này với với bà Hoàng Trọng Anh Chi (ngụ quận 1) với giá 25 tỉ đồng, đưa trước tiền đặt cọc 7 tỉ đồng. Bà Thảo xác nhận thời gian sau đó có thanh toán một số đợt và sửa nhà với tổng chi phí hơn 16 tỉ đồng.



Bà Thảo cho rằng sau khi nhận tiền, bà Chi không thực hiện giao dịch mà tìm cách lẩn tránh. Bà Chi sau đó nói nhà xây dựng sai phép, không hoàn công được nên lánh mặt. Vì quá bức xúc, bà Thảo đã làm đơn khởi kiện bà Chi lên TAND quận 1.

Cũng theo bà Thảo, thời gian sau đó xuất hiện nhiều người lạ mặt đến nhà đe dọa, gây sự hòng ép bà nhận lại tiền đặt cọc và giao lại nhà. Một trong những lần đó bà Thảo đã trình báo công an can thiệp kịp thời nên không xảy ra chuyện.

Trong khi sự việc đang chờ tòa án giải quyết, khoảng 14 giờ ngày 19-9, khi bà Thảo không có ở nhà, xuất hiện một nhóm thanh niên (khoảng 30 người) xăm trổ với danh nghĩa công ty bảo vệ đến căn nhà trên đập cửa xông vào đánh người giúp việc của bà Thảo ngất xỉu. Một số người lạ mặt bế 3 con nhỏ của bà Thảo, trong đó có cháu mới hơn 3 tháng tuổi, đưa ra taxi.

Trong số nhóm người bế cháu nhỏ ra khỏi căn nhà trên có ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND quận 4 và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM và bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Văn phòng Thừa Phát Lại quận 1.

Bà Thảo uất ức gửi đơn tố cáo nhóm người này đến Công an quận 1. Nhận được đơn cầu cứu công an đã mời ông Nam và ông Tùng lên trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra. Riêng ông Nam sau đó bị TAND TP HCM tạm đình chỉ công tác để xác minh.

Trong ngày 27-9, lực lượng công an đã kêu gọi nhóm người lạ mặt ra khỏi căn nhà tranh chấp nhưng đành bất lực. Đến sáng nay, công an mới trục xuất nhóm người này ra khỏi nhà để trả lại cho bà Thảo.