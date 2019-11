Sáng nay 6-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Theo ông Luyến, sau khi cháu N.T.T. được người nhà thông báo mất tích tối ngày 4-11, công an có mời bà nội cháu lên xã làm việc, tiếp đó công an đưa người phụ nữ này lên huyện. Hiện, công an vẫn đang tạm giữ bà nội cháu T..

Hình ảnh em N.T.T. chở bà nội trước khi mất tích - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 3-11, em N.T.T. (11 tuổi, học lớp 6, trú xã Hậu Thành) cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng gần 16 giờ 30 phút, em T. ra về trước vì nhà ở xa. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, người thân vẫn không thấy em T. về nhà nên đã tổ chức tìm kiếm.



Trong lúc đi tìm, người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em N.T.T. tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh, còn chiếc xe đạp điện của em để trên bờ. Nghi ngờ em T. đuối nước, nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh tìm kiếm nhưng không thấy. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 5-11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em T. nổi lên ở đập Bàu Ganh, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.

Hiện, nguyên nhân cái chết của em T. đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.