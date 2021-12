Chiều 23-12, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM, cho biết Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) có tham gia xét nghiệm Covid-19 tại TP HCM.



Nhiều nơi mua với số lượng lớn

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết vào thời điểm TP HCM đang ở đỉnh dịch, số ca F0 tại quận Bình Tân, quận 8, quận 12... tăng nhanh, nhiều cơ sở xét nghiệm của TP HCM quá tải. Vì vậy, những nơi nào quá tải sẽ chuyển mẫu về cho Công ty Việt Á xử lý. Qua rà soát, TP HCM có 2 bệnh viện mua sắm các kit test, sinh phẩm của Công ty Việt Á. Cụ thể, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 kit test (tổng số tiền là 636.562.500 đồng) và Bệnh viện TP Thủ Đức mua 65.870 kit test (tổng số tiền 32.022.967.500 đồng). Cơ quan chức năng đang làm rõ các thông tin liên quan.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Vĩnh An, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu, cũng xác nhận đơn vị này từng sử dụng kit test của Công ty Việt Á nhưng với giá rẻ hơn giá chào hàng, thấp hơn giá do Bộ Y tế công bố. "Ban đầu, Công ty Việt Á chào giá khá cao, khoảng 500.000 đồng/bộ nhưng chúng tôi chỉ đồng ý ký hợp đồng giá 350.000 đồng/bộ và tỉnh đã chi hơn 2 tỉ đồng để mua theo hình thức chỉ định thầu. Sau đó Sở Y tế chuyển sang mua của đơn vị khác bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Việc mua sắm này chúng tôi làm rất chặt chẽ, chọn giá thấp nhất để mua" - ông An nói.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết trong các giai đoạn đầu khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành y tế Cà Mau mua gần 20.000 bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á. "Lần đầu là 7.000 bộ, thông qua chỉ định thầu rút gọn do tình hình khẩn cấp và thời điểm đó Công ty Việt Á là đơn vị duy nhất cung cấp bộ kit. Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Công ty Việt Á trúng thầu 1 lần tại Cà Mau qua hình thức đấu thầu rộng rãi. Số lượng trúng thầu hơn 10.000 bộ. Tổng giá trị 2 lần mua khoảng 7-8 tỉ đồng. Trước khi mua, chúng tôi đã tham khảo giá của Bộ Y tế công bố và các tỉnh bạn nên mua được với giá thấp hơn" - ông Dũng nói.

Đại diện Sở Y tế TP HCM thông tin về việc mua kit test xét nghiệm của Công ty Việt Á vào ngày 23-12 Ảnh: HẢI YẾN

Cơ quan điều tra triệu tập

Ngày 23-12, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã triệu tập 8 cán bộ ở CDC Nghệ An ra Hà Nội làm việc.

Những người tại CDC Nghệ An bị triệu tập ngoài ông Nguyễn Văn Định, giám đốc CDC Nghệ An, còn có kế toán, thủ quỹ, cán bộ ở phòng kế hoạch, tổ đấu thầu và 3 người khác có liên quan.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, CDC Nghệ An có mua vật tư, sinh phẩm của Công ty Việt Á với số tiền khoảng 28 tỉ đồng. Theo CDC Nghệ An, quá trình mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty Việt Á cũng như các công ty khác đơn vị này đều thực hiện đúng quy trình, đúng trình tự, thủ tục. Vào ngày 15-7, CDC Nghệ An mua của công ty này với giá 470.000 đồng/bộ test PCR. Kế tiếp, vào ngày 31-10 mua với giá chỉ 367.000 đồng/bộ. Làm việc với cơ quan điều tra, bà Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính Công ty Việt Á, đã khai nhận trong quá trình mua bán có chi tiền "hoa hồng" cho đơn vị này.