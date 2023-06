Ngày 17-6, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục rà soát để kiểm tra, xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng sai sự thật về vụ 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) bị tấn công sáng sớm ngày 11-6.



Cơ quan công an xử người tên N.C.C. đăng tải nhiều video không đúng sự thật về vụ tấn công vào 2 trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kuin

Theo thống kê của Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 12-6 đến nay, đơn vị đã phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp đăng tải các thông tin xấu, độc liên quan đến vụ việc ở huyện Cư Kuin.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là chia sẻ lại thông tin từ các trang Facebook, TikTok… của các cá nhân với mục đích tương tác trên mạng xã hội. Phần lớn các trường hợp sau khi được giải thích đã tự gỡ bỏ bài đăng và viết cam kết không tái phạm.

Ngoài ra, có một số trường hợp đã đăng tải các thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu like đã bị xử phạt theo quy định.

Đơn cử, người tên N.C.C. (SN 1993, ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) đã sử dụng tài khoản Tiktok cá nhân đăng tải nhiều video không đúng sự thật về vụ 2 trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kuin bị tấn công, kèm theo tiêu đề như: "Cận cảnh bộ công an đã điều chiến đấu cơ Su30 đến Đắk Lắk để tiêu diệt bọn khủng bố", "Danh sách danh tính các đối tượng"… làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng. Qua kiểm chứng, những hình ảnh, video trên là hình ảnh của buổi diễn tập tháng 4-2023.

Tại cơ quan công an, N.C.C. thừa nhận do sự thiếu hiểu biết, ham câu like nên đã lấy video máy bay quân sự, các hình ảnh không rõ nguồn gốc trên mạng, viết chú thích và đăng tải.

Công an huyện Ea H’leo đã ra quyết định xử phạt N.C.C. 5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm.

Tương tự, Công an TP Buôn Ma Thuột cũng ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với bà N.T.H.T. do chia sẻ thông tin sai sự thật về vụ 2 trụ sở xã ở Cư Kuin bị tấn công.

Theo đó, ngày 13-6, bà T. đã sử dụng trang Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh chứa nội dung sai sự thật làm người đọc hiểu rằng nhóm đối tượng khủng bố đã bắn chết 2 người ở đường Y Moan (TP Buôn Ma Thuột).

Phòng Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm tra nguồn tin, tính chính xác, tránh "sập bẫy" các đối tượng xấu. Đặc biệt là trước các luồng thông tin, hình ảnh từ các trang cá nhân hoặc tổ chức chống Nhà nước.