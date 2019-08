Ngày 26-8, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ hoạt động truyền đạo trái phép tại Trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy, đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê.



Theo cơ quan công an, trung tâm trên do bà Trần Thị Tâm (SN 1993, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm đại diện pháp luật. Tối 20-8, Đội An ninh Công an quận Thanh Khê đã kiểm tra hành chính trung tâm và phát hiện tại tầng 3 có 4 giáo viên đang tổ chức truyền đạo trái phép cho 18 học viên.

Trong 4 giáo viên trên có một người tên Shin Book (SN 1986, quốc tịch Hàn Quốc). 3 giáo viên còn lại đều ngụ tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Thời điểm kiểm tra, trung tâm không xuất trình được giấy phép hoạt động giảng dạy ngoại ngữ. Công an đã tạm giữ hơn 400 quyển kinh Thánh bằng tiếng Việt, 1 quyển kinh thánh bằng tiếng Hàn.

Công an đã kiểm tra hành chính và phát hiện trung tâm có 4 giáo viên truyền đạo trái phép

Từ các tài liệu thu thập được tại trung tâm, lực lượng an ninh xác định các giáo viên tại trung tâm tham gia hoạt động truyền đạo có tên là Tân Thiên Địa (có nguồn gốc từ Hàn Quốc và hiện có khoảng 200.000 tín đồ).

Trước đó, từ 3-7, trung tâm trên bắt đầu đăng tải các thông tin tuyển sinh với chiêu thức mời học tiếng Hàn miễn phí hoặc với học phí thấp trên mạng xã hội. Đồng thời, trung tâm còn hứa hẹn sẽ tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí để đi du lịch, du học tại Hàn Quốc.

Sau đó, đã có khoảng 50 người, chủ yếu là sinh viên và người lao động ngoại tỉnh "sập bẫy" và đến đăng ký phỏng vấn, học tại trung tâm này với học phí khoảng 600.000 đồng/ tháng.

Từ đó, thông qua việc dạy ngoại ngữ, các giáo viên tại trung tâm đã lồng ghép giảng kinh thánh cho học viên. Các đối tượng trên sử dụng các mẫu chuyện kinh thánh, sách kinh thánh… để truyền đạt bằng tiếng Hàn và tiếng Việt. Mỗi học viên được phát một quyển kinh thánh và không được phép mang về sau giờ học.