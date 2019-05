Vụ xe biển xanh 80A gây tai nạn rồi bỏ chạy: Đình chỉ công tác tài xế

06/05/2019 14:05

Ngày 6-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Bộ Công an cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã đình chỉ lái xe điều khiển chiếc xe biển xanh 80A gây tai nạn trên đường Nguyễn Xiển (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tối ngày 4-5.



Chiếc xe biển xanh 80A gây tai nạn - Ảnh cắt từ clip

"Chiếc xe biển xanh thuộc ngành công an, sau khi lái xe gây tai nạn đã trình diện tại Công an quận Hoàng Mai. Hiện nay đang điều tra làm rõ đúng theo quy trình pháp luật"- đại diện Bộ Công an cho biết.

Ngoài đình chỉ công tác, theo đại diện Bộ Công an, đơn vị cũng giao cho Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) để xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Thông tin cụ thể sẽ được công bố sau khi có kết quả xác minh.

Người đàn ông bị trọng thương sau vụ tai nạn - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 4-5, chiếc ôtô biển 80A màu xanh đang lưu thông trên đường Nguyễn Xiển hướng đi Khuất Duy Tiến, khi đi đến trước cửa số nhà 779 đã bất ngờ tông vào người đàn ông chạy xe máy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường bất tỉnh, chấn thương nhiều bộ phận và chảy nhiều máu. Còn ôtô biển xanh 80A không dừng lại mà bỏ chạy về hướng về Khuất Duy Tiến. Người đàn ông bị nạn được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội).

Ng. Hưởng