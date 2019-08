Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 21-8, tại Km501+100 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xóm Chẹ, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết và 14 người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 16 người thương vong

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe giường nằm tông đuôi xe tải được xác định gồm: Lê Thị Phương Trà (SN 1999, ngụ xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) - hành khách trên xe khách; Bùi Văn Thiết (SN 1995, ngụ xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) - tài xế xe tải.

Trong 14 nạn nhân bị thương, có 2 nạn nhân bị thương nặng đang được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị, gồm: Võ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Hoài Ly (cùng SN 2001; cùng ngụ thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Các nạn nhân bị thương còn lại gồm: Võ Tiến Dũng (SN 1973), Phạm Hoàng Đức (SN 1995), Phan Chí Hiếu (SN 1975, ngụ thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Đặng Tố Nguyên (SN 2000), Trương Văn Hải (SN 1981), Nguyễn Văn Linh (SN 2000), Vũ Thị Hương (SN 1990), Lê Văn Diềm (SN 1993, cùng ngụ huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An); Lê Đức Lâm (SN 1997, ngụ huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An); Hoàng Văn Linh (SN 1987, ngụ quận Ba Đình, TP Hà Nội) và Nguyễn Vĩnh Phước (SN 1996, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An); Võ Thái Hòa (SN 1982, ở Phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Chiếc xe khách chạy trên đường đã tông vào đuôi chiếc ôtô tải chở luồng đang dừng ven đường

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình, Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, thăm hỏi những người bị thương.

Đồng thời Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.