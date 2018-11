Vụ xe Mercedes rơi xuống sông: Có tông xe máy và có thêm nạn nhân hay không?

04/11/2018 12:13

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay 4-11, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, người trực tiếp có mặt tại hiện trường tìm kiếm, trục vớt xe ô tô rơi từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng cùng với các lực lượng chức năng từ đêm qua - cho biết: Tối ngày 3-11, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông, các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội, Công an quận Long Biên và công an phường đã tiếp cận ngay hiện trường, báo cáo các lãnh đạo.



Ông Khuất Việt Hùng (mặc áo sơ mi dài tay) tại hiện trường nơi xe Mercedes GLC lao từ trên cầu xuống sông - Ảnh: Huy Thanh

Lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn được chia thành 2 nhóm gồm: Lực lượng chỉ đạo trực tiếp ở trên cầu tại vị trí xảy ra tai nạn do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Cục phó Cục CSGT chỉ huy. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và ông Khuất Việt Hùng xuống ca nô lập ngay trạm chỉ huy tại hiện trường dưới sông.

"Sau khi xác định chính xác vị trí của phương tiện, các lực lượng đã thực hiện việc trục vớt. Trong thời gian này, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ liên tục hỏi thăm về tình hình tại hiện trường. Có thể nói, công tác chỉ đạo, việc phối hợp trên mặt cầu và hiện trường dưới sông là rất hiệu quả. Đặc biệt, người dân sinh sống gần khu vực hiện trường có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin và trực tiếp tham gia cứu hộ"- ông Khuất Việt Hùng cho biết.

Vị Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia cũng cho biết: "Đến sáng nay 4-11, chưa có bất cứ thông tin chính xác nào từ cơ quan chức năng về việc trước khi chiếc ô tô Mercedes GLC 300 lao xuống sông Hồng đã tông vào một số xe mô tô khác".

Đoạn lan can thành cầu dài nhiều m bị rơi xuống sông Hồng cùng chiếc xe Mercesdes GLC 300 - Ảnh: OFFB

"Hiện, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường xe rơi xuống sông Hồng, bởi cũng không loại trừ còn có nạn nhân khác; cũng không loại trừ việc có thể có va chạm giữa xe ô tô này và phương tiện khác mà hiện chúng ta chưa có thông tin nên chưa biết" - ông Khuất Việt Hùng cho hay.

Ghi nhận của PV sáng nay, khu vực lan can bị xe ô tô húc rơi hôm qua đã được lực lượng chức năng gia cố lại bằng lan can mới. Lan can này bằng thép được hàn nối với hệ thống lan can cũ và gia cố với chân cầu bằng bê tông.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 3-11 trên cầu Chương Dương , Hà Nội khi một xe ô tô Mercedes GLC 300 màu đen bất ngờ tông gãy nhiều m lan can chắn và lao xuống sông Hồng. Ngay sau tai nạn, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng như Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát giao thông và Công an quận Long Biên đã có mặt để tổ chức cứu nạn. Cầu Chương Dương đã bị chặn cả hai đầu trong đêm 3-11.



Đến 1 giờ sáng nay 4-11, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được chiếc xe Mercedes GLC 300 mang BKS 30E-86836, xác định bên trong có 2 phụ nữ đều đã tử vong.

Văn Duẩn