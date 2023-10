Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp cung cấp toàn bộ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của tất cả xe khách và xe tải chở hàng hóa có gắn thiết bị hành trình lưu thông trên Quốc lộ 20 cho công an kiểm tra.

Đề nghị này được ông Hùng đưa ra tối 30-9, trong buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai liên quan vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi và ô tô 16 chỗ làm 4 người chết, 5 người bị thương.

Camera hành trình ghi lại tốc độ xe Thành Bưởi thời điểm xảy ra tai nạn là 69km/h, vượt quá tốc độ quy định

Ông Hùng đánh giá cao sự kịp thời, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo khắc phục, giải quyết tai nạn, cứu chữa cho các nạn nhân của tỉnh Đồng Nai.



Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng qua các vụ tai nạn cho thấy các quy định về gắn camera hành trình trên phương tiện giao thông vận tải rất đúng đắn. Nếu không có camera hành trình sẽ rất khó trong công tác điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông. Sắp tới, trong dự thảo luật ATGT sẽ mở rộng quy định này ra tất cả các phương tiện giao thông vận tải.

Ông Hùng đề nghị công an khám nghiệm xe khách 16 chỗ cần kiểm tra và trích xuất dữ liệu thiết bị hành trình của xe này có dấu hiệu tắt hay bật. Ngoài ra, làm rõ các hành khách trên xe có thắt dây an toàn hay không vì đây là bài học chung cho tất cả chứ không riêng ai.

Ông Khuất Việt Hùng trong buổi làm việc ngày 30-9

Ông Hùng nói sẽ đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp toàn bộ dữ liệu các xe chở khách, xe chở hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 20 cho Công an Đồng Nai và Công an Lâm Đồng xem xét quá trình lưu thông cũng như việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Từ đó kịp thời điều chỉnh, bố trí thời gian tuần tra, xử lý vi phạm chuẩn xác hơn, nhất là ban đêm.



Ông Khuất Việt Hùng (thứ 2 từ trái qua) thăm các nạn nhận bị thương

Clip camera hành trình ghi lại thời điểm xe Thành Bưởi tông ô tô 16 chỗ

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nhận định Quốc lộ 20 đoạn qua địa phận Đồng Nai không có dải phân cách, mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Ngoài ra, trên tuyến còn tồn tại nhiều bất cập khác như chưa có hệ thống camera giám sát giao thông của lực lượng công an; nhiều đoạn đường qua khu dân cư chật hẹp không đảm bảo cho các loại xe lưu thông.



Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nêu nhiều bất cập trên Quốc lộ 20

Về phía tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong và thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Lãnh đạo tỉnh mong rằng với sự cứu chữa tận tình của đội ngũ y, bác sĩ của các bệnh viện, các bệnh nhân sẽ sớm bình phục.