Ngày 14-5, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tạm giữ nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản xảy ra trên địa bàn.



Trước đó, hàng chục nắp cống trên nhiều tuyến đường liên tục bị kẻ gian lấy trộm trong đêm khuya. Qua quá trình điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn Công an thị xã Phú Mỹ đã bắt nhóm đối tượng và đang củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; đồng thời tiếp tục khai thác mở rộng điều tra vụ án.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo báo cáo kết quả điều tra ban đầu, Công an thị xã Phú Mỹ đã triệu tập đối tượng nghi vấn Trần Minh Luân (SN 1988, ngụ phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ), qua đấu tranh khai thác Luân thừa nhận lấy 9 tấm đan hố thu nước mưa ở khu vực đường đối diện UBND thị xã Phú Mỹ, khu vực đường Hùng Vương và đường Nguyễn Huệ. Sau khi trộm số tấm đan trên, Luân đem bán cho vựa ve chai của Nguyễn Thị Dung (SN 1988).

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an thị xã Phú Mỹ đã triệu tập nhóm đối tượng gồm Phạm Công Thi (SN 1997) Võ Văn Nhã (SN 2001), Nguyễn Bửu Thanh (SN 1994), Trần Tài Nhân (SN 1994, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ).

Các đối tượng chỉ vị trí lấy trộm các nắp cống

Nhóm này thừa nhận đã nhiều lần lấy khoảng 30 tấm đậy nắp cống, sau đó đem đi tiêu thụ tại hai vựa ve chai của Nguyễn Hữu Điệp và Nguyễn Ngọc Khoa tại phường Tân Phước.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian gần đây, nhiều nắp cống thoát nước bằng gang đã bị kẻ gian lấy cắp còn để trơ lại các sợi dây xích và các hố sâu hun hút trên các tuyến đường nội thị của 2 phường Phú Mỹ và Tân Phước, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Người dân thấy nguy hiểm nên đã dùng những cành cây, gỗ ván, tấm thạch cao… cắm xuống để cảnh báo cho người tham gia giao thông.