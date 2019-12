Rạng sáng 4-12, thượng tá Lê Văn Cang, Trưởng Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định xác nhận cơ quan này vừa bắt được đối tượng Võ Văn Thành (22 tuổi; ngụ xã Phước An, huyện Tuy Phước), nghi can vụ cướp tiệm vàng Kim Hùng ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước.

Hiện trường vụ cướp

Tại nhà đối tượng Thành, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật vụ cướp là một số kim loại bạc.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 tối 3-12, trong lúc trận bóng đá giữa Việt Nam - Singapore ở SEA Games 30 đang diễn ra, Thành điều khiển xe đạp đến tiệm vàng Kim Hùng rồi bất ngờ dùng búa đập tủ kính lấy một số kim loại màu trắng trong tủ vàng bỏ vào bao. Khi bị vợ chồng chủ tiệm vàng là ông Đỗ Kim Hùng và bà Nguyễn Thị Liễu phản ứng, Thành dùng búa tấn công khiến cả hai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tiệm vàng Kim Hùng vừa bị cướp

Theo người dân địa phương, thời gian qua, Võ Văn Thành bị bệnh tâm thần nên được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị. Cách đây 2 ngày, Thành ra viện nhưng không về nhà mà đi lang thang cho đến khi gây án.